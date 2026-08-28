Muere mujer que estaba privada de libertad en la cárcel de San Miguel: Gendarmería anunció investigación interna y remitió antecedentes al Ministerio Público

Durante este viernes, Gendarmería informó el fallecimiento de una mujer que se encontraba en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
“Gendarmería lamenta el fallecimiento de una persona de sexo femenino, ocurrido el 23 de agosto en el Hospital Barros Luco, la cual se encontraba en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel”, consignó la institución a través de un comunicado.
Ante el suceso, Gendarmería remitió los antecedentes preliminares del caso al Ministerio Público, “con los que esa entidad instruyó a los equipos especializados de la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal realizar las diligencias correspondientes”.
Asimismo, la institución penitenciaria inició una investigación interna, conforme a los protocolos vigentes.
Según relató la familia a Radio Bío Bío, tras cumplir un mes privada de libertad en el recinto penitenciario, A.M. se enteró de que estaba embarazada. Previamente, había informado que presentaba malestares.
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