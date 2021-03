El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinó en la mañana de este jueves rechazar la solicitud del alcalde Claudio Castro a modificar la norma de inscripción para su reelección.

Según el organismo, el jefe comunal de Renca no cumplió con la denominada “ley antidíscolos”, que obliga a las autoridades a renunciar a sus partidos un año antes o nueve meses como mínimo desde su declaración como candidato para ir como independientes.

Castro renunció el 26 de octubre a la DC, un día después de la fecha requerida, por lo que el Tricel falló conforme a la norma y en contra del alcalde, quien quedó fuera de la carrera por el puesto comunal para el 11 de abril.

Lee también: Narváez: “No hay que tener miedo para decir que el sistema neoliberal ya fracasó”



En la resolución entregada por el organismo, detallan que respecto a nuevos puntos a reconsiderar según lo pedido por Castro, el tribunal “no da cuenta de hechos nuevos que no haya tenido en consideración al momento de dictar el fallo, ni se ha incurrido en error de hecho alguno, como se pretenden en la solicitud ya aludida, no ha lugar”, sentenció.

Lo anterior se dio luego de que el Senado rechazara el día de ayer una medida para resolver los problemas de interpretación de la norma referida a los plazos que tienen los militantes para renunciar.

La propuesta necesitaba 3/5 de aprobación, sin embargo, fue rechazada por no alcanzar el quórum requerido de 26 votos logrando sólo 16 a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.

Lee también: Senado aprobó en general la ampliación a dos días de las elecciones de abril



Ante esto, la decisión dejaría abierto el paso para la postulación como único candidato a César Monsalve Ortega (PRI).

El actual jefe comunal dijo que su candidatura fue rechazada sin “considerar la diferencias de criterio del Servel para casos iguales. Su decisión marca un precedente nefasto para nuestra democracia y para Renca“, aseguró.

Pese a esto, la última carta que queda para revertir la situación será la reapelación a lo rechazado por el Senado, por lo que Castro dijo que “hoy en la Cámara, los diputados buscarán reponer la norma. Pero la derecha al mismo tiempo no se ‘salvan’ otras candidaturas de su sector que fueron rechazadas. Acá no se trata de empatar, hoy veremos quienes están comprometidos con Renca y con la democracia”,.

Castro criticó la resolución como la pérdida de los vecinos de la comuna de Renca a su derecho de decidir y acotó que “se pone en pausa en forma abrupta un proyecto transformador y de vanguardia, que seguramente triunfaría en las urnas”.

El Tricel definitivamente rechazó mi candidatura, sin considerar antecedentes que revelan diferencia de criterio del @ServelChile para casos iguales. Su decisión marca un precedente nefasto para nuestra democracia y para #Renca: un tribunal impone al representante del pueblo. — Claudio Castro Salas (@cn_castro) March 4, 2021