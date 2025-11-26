Tribunal Supremo de la DC suspende la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle

El Tribunal Supremo de la DC resolvió suspender la militancia del exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de la controversia generada por su reunión con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Durante la noche de este miércoles, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) resolvió suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de su encuentro con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, a pesar de que la Junta Nacional resolvió respaldar la candidatura de Jeannette Jara.

Actualmente, la directiva del partido está a la espera de la notificación. El Tribunal Supremo abrió una causa disciplinaria y lo suspendió de manera provisoria.

Se abrió una causa disciplinaria en contra del expdte. Frei y la suspensión provisoria de su militancia. La directiva está a la espera de la notificación. — Macarena Román (@maca_romandiaz) November 27, 2025

Cabe mencionar que, actualmente, el exjefe de Estado se encuentra de viaje en China.

La reunión de la Directiva Nacional de la DC y el paso al Tribunal Supremo

El timonel de la DC, Francisco Huenchumilla, anunció el martes 25 de noviembre que se realizaría una reunión de emergencia para analizar la situación de Frei Ruiz-Tagle.

“Nunca ha llamado a su presidente nacional para decirle ‘mire, esta es mi postura’. Ha cortado todos los diálogos con nosotros. Entonces, yo no creo en los monarcas en Chile”, cuestionó.

En la instancia realizada durante esta tarde, la Directiva Nacional de la DC anunció que, por unanimidad y en uso de sus atribuciones estatutarias, ha resuelto remitir los antecedentes al Tribunal Supremo, al estimar que los hechos conocidos importan una conducta que reviste “la mayor gravedad como militante de la Democracia Cristiana, a fin de que este, de conformidad con sus atribuciones y facultades, aplique las más altas medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo con la gravedad de los mismos”.