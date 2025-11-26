Tras reunión con Kast, DC pasa al Tribunal Supremo a Frei y califica su conducta como de “máxima gravedad”

La Democracia Cristiana resolvió en su reunión de emergencia pasar al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle al Tribunal Supremo, al considerar que los hechos conocidos “importan una conducta que reviste la mayor gravedad como militante”. Además, sostuvo que, a través de una imagen y una declaración pública, “otorgó apoyo indirecto a la candidatura de José Antonio Kast”.

Durante este miércoles, la Democracia Cristiana (DC) realizó una reunión de emergencia para abordar la situación del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de su encuentro con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, pese a que la colectividad, en su Junta Nacional, determinó respaldar la candidatura de Jeannette Jara.

“La Directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano, reunida el día de hoy, informa a la ciudadanía y a la militancia que, por unanimidad y en uso de sus atribuciones estatutarias, ha resuelto pasar los antecedentes al Tribunal Supremo, por estimar que los hechos conocidos por la opinión pública que involucran al camarada y expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, importan una conducta que reviste la mayor gravedad como militante de la Democracia Cristiana, a fin de que este, de conformidad con sus atribuciones y facultades, aplique las más altas medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo con la gravedad de los mismos”, detalló la DC a través de un escrito.

En ese contexto, subrayaron que estos hechos no se enmarcan en un “hecho aislado”, sino que “se trata de una serie de acciones públicas que se han apartado reiteradamente de las decisiones colectivas y democráticas adoptadas por nuestras instancias máximas de conducción política”.

“Como partido, sostenemos que los acuerdos emanados de nuestros órganos soberanos, como la Junta Nacional, constituyen la base de la unidad y coherencia que orienta nuestro actuar frente al país. El incumplimiento reiterado de dichos acuerdos no constituye un hecho aislado, sino un comportamiento que afecta la credibilidad de nuestras definiciones y la necesaria disciplina democrática que exigimos a todas y todos nuestros militantes”, agregó el documento.

“Otorgo apoyo indirecto a la candidatura de José Antonio Kast”

Respecto a la reunión con el exmandatario, señalaron que “a través de una imagen fotográfica y una declaración pública otorgó apoyo indirecto a la candidatura del Partido Republicano, José Antonio Kast. Dicha posición no representa ni interpreta la postura del partido ni de sus organismos”.

Además, manifestaron: “Él representa y proyecta un proyecto político de extrema derecha, contrario a los valores históricos de nuestro partido, al respeto irrestricto de los derechos humanos y al legado histórico de líderes como Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y Radomiro Tomic, entre otros”.

📢Nuestro deber es resguardar la unidad del Partido, actuar con transparencia ante la militancia y garantizar que todas y todos los militantes —sin excepciones— se rijan por las normas que nos hemos dado. pic.twitter.com/Q7trDb3poX — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) November 26, 2025

Los integrantes del Tribunal Supremo