Tribunal autoriza a Luis Hermosilla suspender temporalmente su arresto domiciliario por fallecimiento de su madre

Se autorizó la suspensión entre el 6 y el 8 de octubre.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó a Luis Hermosilla la suspensión temporal de su arresto domiciliario debido al fallecimiento de su madre.

El tribunal informó que “se autoriza la salida del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio por el fallecimiento de su madre, para efectos de colaborar con trámites funerarios, el día 6 de octubre, 7 de octubre y 8 de octubre de 2025 entre las 09:00 y 20:00 horas”.

Actualmente, Hermosilla enfrenta un proceso judicial por delitos tributarios en el marco del denominado Caso Audios.

“En atención a que el imputado ya referido, se encuentra sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total, comuníquese lo resuelto precedentemente a la unidad policial del domicilio del imputado. Ofíciese a la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, comunicando lo resuelto”, dicta el oficio.

En la solicitud, Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Hermosilla, señaló: “Que vengo en solicitar la suspensión de la medida cautelar de arresto domiciliario total que atañe a mi representado. Esto debido al fallecimiento de su madre durante la mañana de hoy lunes 6 de octubre del año en curso”.

“Para poder estar con su familia y colaborar con trámites funerarios, es que solicitamos permiso para salir de su domicilio entre las 09:00 y 20:00 horas durante los días de hoy lunes 6 de octubre, martes 7 de octubre; y miércoles 8 de octubre”, escribió.

Cabe recordar que la semana pasada, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió interrumpir el arresto domiciliario total de Luis Hermosilla debido al fallecimiento de su padre, Nurieldín Hermosilla, tras la solicitud presentada por la defensa del abogado.

El tribunal autorizó la salida del imputado “para efectos de colaborar con trámites funerarios, los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025, entre las 09:00 y las 20:00 horas”.