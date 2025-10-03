Tribunal autoriza a Luis Hermosilla a suspender el arresto domiciliario por la muerte de su padre

La defensa de Luis Hermosilla presentó una solicitud para interrumpir el arresto domiciliario total debido al fallecimiento de su padre. El Cuarto Juzgado de Garantía autorizó la medida para que el abogado pueda colaborar en los "trámites funerarios" durante tres días.

Durante este viernes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió interrumpir el arresto domiciliario total de Luis Hermosilla debido al fallecimiento de su padre, Nurieldín Hermosilla, tras la solicitud presentada por la defensa del abogado.

En concreto, el tribunal autorizó la salida del imputado “para efectos de colaborar con trámites funerarios, los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025, entre las 09:00 y las 20:00 horas”.

Cabe recordar que actualmente Hermosilla enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos tributarios en el denominado Caso Audios.

🔴AHORA| Falleció padre de Luis Hermosilla, Nurieldín Hermosilla. Tribunal autorizó a imputado a salidas horarias del arresto domiciliario total x 3 días, para “poder estar con su familia, colaborar con trámites funerarios, y en particular a acompañar a su madre”. @CNNChile pic.twitter.com/TwDK0SrQe5 — Miguelangel Araya (@solomaraya) October 3, 2025

La trayectoria del padre de Luis Hermosilla

El padre de Hermosilla fue un destacado abogado con una reconocida trayectoria en temáticas de derechos humanos. Entre sus casos más emblemáticos se encuentra el Caso Degollados y mantiene un nexo histórico con la expresidenta Michelle Bachelet.

Según publicó El Periodista, cuando la ex alta comisionada abandonó Villa Grimaldi, acudió a la oficina de Nurieldín Hermosilla.

“Llegó sola y a media tarde. Me contó de su prisión y, principalmente, su preocupación por su madre, al mismo tiempo en que estaba asumiendo la muerte de su padre. Su preocupación era decidir si se quedaba en Chile o tomaba la decisión de viajar a Australia, donde había parientes que podían protegerla. Todo lo hicimos considerando qué era lo mejor para la defensa de su mamá. Entonces, estimamos que era mejor que ella viajara y así se decidió”, relató.

En su trayectoria no solo destacó en el ámbito del derecho, sino también en el arte y la poesía, siendo reconocido por su afición como coleccionista de la obra de Pablo Neruda.