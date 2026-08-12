Tras terremoto en Colombia: Cancillería confirma que ha contactado a 14 chilenos y que todos están “en buenas condiciones”

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha tomado contacto con 14 chilenos que se encuentran en Colombia, tras el terremoto que afectó parte de ese país el lunes recién pasado.

“El Consulado de Chile en Bogotá ha contactado a 14 personas que requerían comunicarse con sus familiares, tras el terremoto ocurrido en Colombia, y les ha brindado asistencia consular”, señalaron las autoridades en un comunicado, consigna Emol.

Todos ellos “se encuentran en buenas condiciones”, indicaron.

Asimismo, “la representación de Chile mantiene contacto permanente con las autoridades locales y con la comunidad chilena residente en Colombia, con el objetivo de monitorear la situación y facilitar asistencia en caso de que sea requerida”.

El terremoto en Colombia registró una magnitud de 7.4 y ocurrió 5 km al este de San José del Palmar. Fue percibido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

Tras la emergencia, los equipos de emergencia comenzaron con los operativos para rescatar a las personas que quedaron bajo los escombros. Hasta la fecha se ha comunicado que más de 200 personas han fallecido y hay alrededor de mil heridas.