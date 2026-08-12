Avisos por lluvias y viento en Arica y Parinacota: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en la región

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un reporte por la alerta temprana preventiva que rige en la Región de Arica y Parinacota debido al pronóstico de lluvias y viento.
Hasta la fecha se encuentran vigentes tres avisos por precipitaciones normales a moderadas en precordillera, por probables tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en litoral, cordillera de la Costa, pampa, precordillera y cordillera, y por viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en litoral, cordillera de la Costa y pampa.
Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó que “la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada para la precordillera y baja para el resto de la región”.
Teniendo en cuenta dichos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota, la Dirección Regional de Senapred informó que mantendrá la “Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, que se mantiene vigente desde el 08 de agosto y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten”.
La alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.
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