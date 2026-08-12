Mujer de 40 años fue hallada muerta en Recoleta: Conviviente permanece como testigo

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga la muerte de una mujer de aproximadamente 40 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este miércoles al interior de un departamento en la comuna de Recoleta.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en calle Emiliano Zapata, luego de que, poco antes de las 3:00 horas, el conviviente de la víctima se comunicara con Carabineros para alertar sobre lo sucedido.

Funcionarios de la Sexta Comisaría ingresaron al departamento y encontraron a la mujer sin vida. De acuerdo con los primeros antecedentes, presentaba una herida cortante en su pierna derecha.

El conviviente permanece en calidad de testigo y bajo custodia policial mientras se desarrollan las diligencias. Hasta ahora no se ha informado que se encuentre detenido ni se ha establecido una eventual responsabilidad en la muerte.

PDI indaga las circunstancias de la muerte

El inspector de la PDI Raúl Zúñiga señaló que, según el relato entregado por el hombre, ambos habrían consumido bebidas alcohólicas durante la noche y posteriormente este se habría percatado de que la mujer había fallecido.

Según la misma versión, solo la víctima y su conviviente se encontraban al interior del departamento durante las horas previas al hallazgo.

La Brigada de Homicidios quedó a cargo de las pericias en el sitio del suceso, con el objetivo de levantar evidencia y determinar la dinámica exacta de los hechos y el origen de la lesión que presentaba la mujer.

Respecto de eventuales antecedentes de violencia intrafamiliar, luego de que vecinos reportaran discusiones recurrentes en el inmueble, la PDI señaló que esa información también forma parte de las diligencias investigativas.