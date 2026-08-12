Resultados del Subsidio Eléctrico 2026: Revisa si eres beneficiario y cuáles son los nuevos montos

Desde este miércoles 12 de agosto están disponibles los resultados de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio que permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento directo en sus cuentas de electricidad.

En esta oportunidad, 1.926.830 hogares fueron seleccionados a nivel nacional, 232.993 más que en el proceso anterior, lo que representa la cifra más alta de beneficiarios desde la creación del subsidio.

Las personas que participaron de la convocatoria pueden conocer su resultado a través del sitio oficial del Subsidio Eléctrico o de la Ventanilla Única Social, donde deberán ingresar con su ClaveÚnica. También se puede consultar mediante los canales de ChileAtiende y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

¿Cuánto entrega el Subsidio Eléctrico?

El monto del beneficio depende de la cantidad de integrantes del hogar y corresponde al período comprendido entre julio y diciembre de 2026.

Según la información más reciente entregada por el Ministerio de Energía, los montos semestrales son los siguientes:

Hogares de 1 integrante: $17.346, equivalentes a $2.891 mensuales.

$17.346, equivalentes a $2.891 mensuales. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548, equivalentes a $3.758 mensuales.

$22.548, equivalentes a $3.758 mensuales. Hogares de 4 o más integrantes: $31.224, equivalentes a $5.204 mensuales.

Los montos son menores a los entregados durante la cuarta convocatoria. En ese proceso, los hogares de una persona recibieron $30.270; aquellos de dos a tres integrantes, $39.348; y los de cuatro o más personas, $54.486.

Existe, sin embargo, una diferencia entre las plataformas oficiales respecto del último tramo: mientras el Ministerio de Energía informó este 11 de agosto un monto de $31.224 para hogares de cuatro o más integrantes, el sitio web del Subsidio Eléctrico aún consigna $32.224.

¿Cómo se pagará el beneficio?

El Subsidio Eléctrico no corresponde a un depósito de dinero. El monto se descuenta directamente de la cuenta de electricidad asociada al número de cliente registrado por el beneficiario.

La quinta convocatoria contempla seis cuotas mensuales correspondientes al segundo semestre de 2026. El momento exacto en que aparezca la rebaja dependerá del ciclo de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

¿Qué hacer si no recibí el Subsidio Eléctrico?

Quienes consideren que existe un error en el resultado podrán presentar un recurso de reposición entre el 12 y el 19 de agosto, a través del sitio del Subsidio Eléctrico o de manera presencial en las oficinas de las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía.

Para esta convocatoria podían acceder los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares y los hogares con personas electrodependientes registradas, además de cumplir con las condiciones establecidas respecto de la cuenta de electricidad.