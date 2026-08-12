Coquimbo vs. Platense por la Copa Libertadores: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

Este miércoles continúa el fútbol con los octavos de final de la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido enfrentará a Platense en el partido de ida del torneo, que se disputará en Argentina.

Los dirigidos por Hernán Caputto avanzaron a esta fase tras liderar el grupo B con 10 puntos, mientras que los trasandinos, en el grupo E, quedaron con las mismas unidades y pasaron a octavos tras derrotar por 2-0 a Corinthians.

Coquimbo vs. Platense: ¿A qué hora y por dónde ver el partido de Copa Libertadores?

El encuentro se jugará a partir de las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López, en Argentina.

Será transmitido en la señal de cable ESPN5 y por la plataforma de streaming Disney+.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.