Presidenta de la CPC respalda inédita capitalización de Codelco: “Responde a una realidad”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró la decisión del Gobierno de autorizar a Codelco a capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes a 2025 y sostuvo que, pese al carácter inédito de la medida, esta responde a la situación financiera y productiva de la estatal.

En conversación con Radio Infinita, Jiménez afirmó que Codelco necesita recursos para sostener sus niveles de producción y reducir su dependencia del endeudamiento.

“Sí, efectivamente es inédito, pero responde a una realidad, que es que Codelco requiere recursos para mantener su producción”, señaló.

La dirigente gremial apuntó además a los costos que enfrenta la minera y al progresivo descenso en la ley del mineral como factores que presionan sus resultados.

“Sabemos que hoy día los precios están muy buenos, pero los costos han sido altos en Codelco, la ley del cobre también se ve disminuida a lo largo del tiempo”, sostuvo.

Jiménez apunta al nivel de deuda de Codelco

La presidenta de la CPC también cuestionó el modelo bajo el cual la empresa debía transferir recursos al Estado y posteriormente recurrir a deuda para financiar sus operaciones e inversiones.

“El hecho de que tuviera que entregarle al Ejecutivo estos recursos y financiarse con más deuda es algo que parece ya bastante insostenible”, afirmó.

El Gobierno anunció esta semana que Codelco podrá retener por primera vez el 100% de sus utilidades anuales, correspondientes al ejercicio 2025. La operación implica una capitalización de US$2.422 millones, que permanecerán en la compañía para financiar su continuidad operacional y cartera de proyectos, con el objetivo de contener el crecimiento de su deuda.