“El que nada hace, nada teme”: Presidente Kast aborda revisión de mochilas en promulgación de ley de Escuelas Protegidas

El presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la actividad de promulgación de la ley de Escuelas Protegidas.

Desde la escuela Nueva Zelandia, en Independencia, el mandatario destacó que la normativa ayudará a mejorar en la convivencia escolar y que establece “reglas que hay que cumplir porque cuando uno quiere aprender tiene que estar tranquilo en la sala”.

Además, recordó que la ley permite, entre otras cosas, la revisión de mochilas a estudiantes bajo protocolos establecidos por las comunidades educativas y afirmó que “el que nada hace, nada teme”.

En ese sentido, Kast ejemplificó la situación y la comparó con lo que ocurre en los aeropuertos, señalando que cuando las personas van a tomar un avión, le solicitan sus datos personales y también pasar los bolsos por un escáner: “Todos los que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila ¿Y alguien alega? ¿Alguien reclama? (…) Si el que nada hace, nada teme”.

Así, sostuvo que “cuando uno llega a una escuela, que es como su casa, no hay problema en que uno pueda mostrar las cosas que trae a una persona de confianza; puede ser un inspector, un asistente, un profesor”.

“¿Y por qué va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila si es como un lugar que es como la casa?”, acotó el presidente, añadiendo que esto será de acuerdo al reglamento interno de cada colegio.

Finalmente, el mandatario apuntó a la importancia de que los jóvenes transmitan el mensaje de que “en la escuela se tiene que convivir en paz, que en la escuela tenemos que estar seguros, en la escuela tenemos que aprender y que en la escuela me juego mi futuro”.