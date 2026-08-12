Boric admite errores de su Gobierno: “No fuimos creíbles” en seguridad y retiros fueron “un gran error”

El expresidente Gabriel Boric realizó una autocrítica sobre algunas de las principales decisiones y dificultades que marcaron su administración, con reparos a la estrategia del progresismo en materia de seguridad, los retiros previsionales y la conformación inicial de su Gobierno.

Las declaraciones se produjeron durante la presentación del libro La Resaca, del sociólogo Eugenio Tironi, instancia en la que el exmandatario analizó también los desafíos que enfrenta actualmente la izquierda.

Uno de los puntos abordados por Boric fue la lectura que hizo su sector del escenario político al llegar a La Moneda. Según reconoció, ya existían señales relacionadas con el desgaste del proceso constituyente, el aumento de la preocupación por la seguridad, las dificultades económicas y la incertidumbre posterior al estallido social y la pandemia.

“Advertían del cambio de escenario… esos signos —puedo evaluarlo a raíz de las lecturas y de la reflexión del Gobierno— no fueron leídos con la ponderación adecuada”, afirmó.

Boric: “Los retiros fueron un gran error”

El exjefe de Estado también revisó decisiones que su sector respaldó durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, entre ellas los retiros de fondos previsionales.

“Sí creo que los retiros fueron un gran error, y es de las cosas que en política me parece que estuvieron mal”, sostuvo.

Boric sumó a esa reflexión el uso de acusaciones constitucionales durante aquel período y planteó que la izquierda debe evitar recurrir a prácticas que posteriormente cuestionó cuando fueron utilizadas por sus adversarios políticos.

En materia de seguridad, Boric defendió las políticas impulsadas por su administración, pero reconoció una dificultad política que, a su juicio, trasciende a su propio Gobierno: la falta de credibilidad del progresismo frente al problema de la delincuencia.

“No fuimos creíbles. Y ese es un tema que el progresismo y la izquierda tienen que tomar como bandera; la seguridad es un derecho principal para el ejercicio de los otros derechos y, además, la utilización de la fuerza por parte del Estado no solamente es legítima, sino que es necesaria”, señaló.

El expresidente sostuvo que la izquierda debe incorporar con mayor fuerza esta materia dentro de su propuesta política y asumir la función que corresponde al Estado en el uso legítimo de la fuerza.

También revisó la conformación de su primer gabinete

La autocrítica alcanzó además al diseño con el que inició su administración. Boric reconoció que, si tuviera la oportunidad de repetir esa etapa, buscaría un mayor equilibrio entre experiencia política y conocimiento del funcionamiento del Estado al momento de conformar su primer gabinete.

El exmandatario descartó, sin embargo, que esa revisión implique únicamente modificar la representación de los distintos partidos dentro del Ejecutivo.

Tras la actividad, el exministro de Vivienda Carlos Montes valoró las reflexiones de Boric y afirmó que la izquierda enfrenta un período que obliga al sector a revisar su relación con la ciudadanía y su capacidad para construir un proyecto político.

“Yo creo que hoy día, como él mismo dijo, reflexionar es fundamental para la izquierda, repensar las cosas es fundamental para la izquierda (…) y de aquí salen muchas ideas de cómo hacerlo”, sostuvo.

Montes planteó además que, antes de definir quién debería encabezar a la oposición, el sector debe reconstruir las ideas y temas capaces de articular una propuesta común.