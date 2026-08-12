Inflación en Estados Unidos se modera a 3,4% anual en julio pese a repunte mensual

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos aumentó 0,1% en julio, en términos desestacionalizados, luego de haber caído 0,4% en junio, según dio a conocer este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

En los últimos doce meses, el índice general subió 3,4% antes del ajuste estacional, moderando levemente desde el 3,5% registrado hasta junio.

El dato refuerza el margen de maniobra que tiene la Reserva Federal (Fed) para continuar con una eventual baja de tasas de interés.

La moderación de la inflación general a 3,4% anual, junto con un índice subyacente que se desaceleró a 2,5% en doce meses, sugiere que las presiones de precios siguen cediendo de forma gradual, aunque todavía por sobre la meta de 2% que mantiene el banco central estadounidense.

Vivienda y alimentos explican dos tercios del alza mensual

El índice de vivienda subió 0,1% en julio, lo que representó cerca de dos tercios del alza mensual del índice general.

El índice de alimentos también aumentó 0,1% en el mes, impulsado por un alza de 0,3% en el índice de comidas fuera del hogar. En contraste, el índice de energía cayó 1,5% en julio, tras haber retrocedido 5,7% en junio.

El índice subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 0,2% en julio, después de mantenerse sin cambios en junio.

Entre los rubros que subieron en el mes se cuentan salud, tarifas aéreas, comunicación, educación y recreación, mientras que el índice de seguros para vehículos motorizados fue de los principales que retrocedieron.

Energía acumula 14,7% de alza anual y tarifas aéreas suben 25,5%

En la comparación a doce meses, el índice general subió 3,4% para el período terminado en julio, tras un alza de 3,5% en el año terminado en junio. El índice subyacente, sin alimentos ni energía, aumentó 2,5% en doce meses, luego de un incremento de 2,6% en el año terminado en junio.

El índice de energía acumuló un alza de 14,7% en los últimos doce meses, mientras que el de alimentos subió 3,0% en el mismo período.

Dentro de la energía, el índice de gasolina cayó 2,9% en julio en términos desestacionalizados, aunque acumula un alza de 24,6% en doce meses.

El índice de vivienda, por su parte, acumuló un incremento de 3,2% en los últimos doce meses, mientras que las tarifas aéreas subieron 25,5% en el mismo período, una de las mayores alzas anuales entre los componentes del índice.