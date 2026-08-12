Revés para el Gobierno en Hacienda: Rechazan vetos sobre olvido financiero y pago a 30 días a pymes

La Comisión de Hacienda del Senado rechazó este miércoles dos de los tres vetos presentados por el Gobierno del presidente José Antonio Kast a la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, conocida como megarreforma.

La instancia rechazó las observaciones del Ejecutivo sobre el denominado derecho al olvido financiero y la norma relativa al pago a 30 días a las pequeñas y medianas empresas.

En cambio, la comisión respaldó el veto relacionado con el anatocismo, con el que el Ejecutivo busca eliminar del proyecto la prohibición del cobro de intereses sobre intereses.

La votación en Hacienda constituye solo una recomendación para la Sala. Los tres vetos deberán ser votados durante la tarde de este miércoles por el pleno del Senado, instancia que tendrá la última palabra de la Cámara Alta sobre las observaciones presidenciales.

El Ejecutivo presentó tres vetos supresivos después de que el Congreso despachara la megarreforma a comienzos de agosto.

Las observaciones buscan retirar del texto tres disposiciones incorporadas durante la tramitación parlamentaria: la prohibición del anatocismo, el derecho al olvido financiero y modificaciones al régimen de pago a 30 días para las pymes.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la decisión del Ejecutivo y advertido sobre eventuales consecuencias económicas de mantener las tres normas en los términos aprobados por el Congreso.

La Cámara de Diputadas y Diputados ya respaldó los tres vetos presidenciales, por lo que la definición quedó radicada esta semana en el Senado.

¿Qué ocurre si el Senado rechaza los vetos?

Al tratarse de observaciones supresivas, un eventual rechazo del veto en el Senado no implica automáticamente que vuelva a regir la disposición que había aprobado originalmente el Congreso.

La Constitución establece que, para imponer el texto originalmente aprobado frente a una observación presidencial, ambas cámaras deben rechazarla e insistir por dos tercios de sus miembros presentes.

La Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala además que, cuando no se reúne el quórum necesario para insistir, no hay ley respecto de los puntos que permanezcan en discrepancia.

La discusión tendrá ahora su instancia decisiva durante la tarde en la Sala del Senado, donde los parlamentarios deberán pronunciarse por separado sobre las tres observaciones del Ejecutivo.