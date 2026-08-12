Tras bullado intento de compra por parte del Estado: Casa de expresidente Salvador Allende es vendida a empresa

La casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, Providencia, fue adquirida por la empresa Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA, tras la fallida y polémica compra por parte del Estado, según consignó Ex Ante.

El inmueble fue vendido por un monto de $1.000 millones.

Cabe recordar que en 2025, el gobierno de Gabriel Boric intentó adquirir la vivienda para convertirla en un museo.

Sin embargo, la situación terminó desatando una bullada controversia debido a que entre sus propietarias figuraban la entonces Isabel Allende y quien en ese entonces se desempeñaba como ministra de Defensa, Maya Fernández.

Todo desencadenó en cuestionamientos debido a la prohibición constitucional que impide a parlamentarios en ejercicio y ministros de Estado celebrar determinados contratos con el Fisco.

Fue así como el fallido proceso de compra derivó en la salida de quien fuera ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y en la apertura de una investigación penal. También provocó la salida de Allende y Fernández de sus cargos.

La venta se produjo a menos de un mes de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerrara la indagatoria, luego de que el Ministerio Público decidiera no continuar con la causa.

Los nuevos dueños

Linkapsis Geodesia & Ingeniería es una empresa dedicada a la captura y análisis de datos geoespaciales e incluso es proveedor acreditado en el Mercado Público hasta mayo de 2027.

La compañía tiene su inmueble colindante con la casa del expresidente Allende. Están ubicados en Guardia Vieja 408 hace varios años.

Así, se dio a conocer que la corporación necesita ampliar sus oficinas y vieron en la casa una oportunidad tras el fallido proceso de compra anterior.