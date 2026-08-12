Megarreforma: Tribunal Constitucional sesiona para escuchar a interesados en los requerimientos contra el proyecto

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) está sesionando durante esta jornada para escuchar a interesados en los requerimientos contra la megarreforma.

Cabe recordar que parlamentarios de oposición presentaron tres requerimientos en torno al proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno, particularmente respecto a invariabilidad tributaria y modificaciones ambientales.

Entre quienes participan de la instancia figuran representantes de organizaciones de la sociedad civil, como ONG FIMA, AIDA, Terram y Greenpeace.

En total, son 56 los terceros interesados que estarán exponiendo sus diferentes posturas durante la jornada.

La instancia es parte del proceso a través del cual el TC analiza los cuestionamientos de constitucionalidad en torno a la megarreforma, previo a la resolución que deberá adoptar.

Cabe señalar que el Gobierno presentó un cuarto requerimiento respecto a la obligación de las empresas distribuidoras de servicios de gas, electricidad y agua potable para reconectar los servicios de manera gratuita en las zonas afectadas por los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

En ese sentido, fija plazos para concretar la reconexión: un máximo de 48 horas para los servicios de electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Además, prohíbe realizar cobros por la reconexión y establece compensaciones para los usuarios si las empresas superan estos plazos.