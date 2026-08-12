Contraloría detectó vuelos sin registro, tripulaciones no autorizadas y “débil” control de ambulancias aéreas: Ordenó a la DGAC abrir sumario administrativo

La Contraloría General de la República (CGR) constató una serie de deficiencias en los mecanismos de fiscalización, supervisión y control aplicados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a las operaciones de ambulancia aérea realizadas entre 2023 y 2024.

En su informe final de investigación especial N° 777 de 2025, la institución detectó, entre otras cosas, que hubo 15 vuelos “realizados por pilotos y copilotos que no estaban registrados en los respectivos Manuales de Operación de las empresas que entregan este tipo de servicios”.

Asimismo, “seis aeronaves efectuaron un total de 581 viajes sin estar incorporadas en los manuales de las compañías del rubro y otras seis efectuaron siete vuelos como ambulancia aérea, sin que estas consideraran dicha operación en el documento denominado ‘Especificaciones Relativas a las Operaciones'”.

El ente contralor detalló que también se verificó la existencia de siete vuelos que no tenían antecedentes para acreditar su carácter de “ambulancia aérea” y que “dos traslados presentaban inconsistencias entre sus registros y la base de datos de la DGAC”.

Esto último impidió comprobar “el motivo del viaje, los pasajeros y el cumplimiento de la normativa aplicable, incrementando el riesgo de que este tipo de operaciones se realice para finalidades irregulares o no sujetas a la normativa”.

Con todo, la Contraloría instruyó a la DGAC “ejercer de manera efectiva y permanente sus facultades de control, supervisión y fiscalización sobre estas operaciones, además de adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias que correspondan para resguardar la seguridad operacional y de vuelo”.

Y ordenó a la DGAC iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades por los hechos constatados, además de comunicar a la entidad las acciones adoptadas en un plazo de 15 días hábiles.