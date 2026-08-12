Lluvias en el norte: Especialista explica los factores de riesgo de aluviones y la necesidad de actualizar planes reguladores

Las lluvias vuelven al centro y norte del país, particularmente a las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo. En ambas zonas las autoridades ya activaron las alertas, sobre todo en sectores vulnerables debido a los efectos que persisten del sistema frontal anterior.

Y es que existe el riesgo de la activación de quebradas y la formación de aluviones e inundaciones.

El geofísico especialista en amenazas naturales y académico del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de la Universidad de La Frontera, doctor Ivo Fustos, explicó en CNN AM las condiciones geomorfológicas que vuelven a este territorio vulnerable ante fenómenos de remoción en masa y enfatizó la necesidad de mitigar los riesgos mediante una mejor planificación territorial.

“Es sumamente importante acoplar no solamente la lluvia, sino también cómo esta lluvia afecta las condiciones geomorfológicas del territorio”, comentó.

Lluvias: Factores de riesgo en el suelo desértico del norte

Las precipitaciones previstas para el norte del país han encendido las alarmas debido a las características propias del terreno. Según explicó Fustos, el suelo desértico de la zona tiende a ser menos cohesionado, lo que facilita que volúmenes acotados de agua movilicen material.

“En el norte hay un suelo más desértico y, al ser más desértico, ese suelo tiende a ser menos cohesionado. Pueden caer 20 o 30 milímetros y va a ser más fácil que ese material pueda ser removilizado”, señaló el especialista.

Junto a ello, la presencia de nieve que se encuentra en altura y la caída de precipitaciones sobre la nieve derriten el agua, lo que provoca el aumento de sus volúmenes e incrementa el escurrimiento y el riesgo de arrastre de sedimentos.

¿Cuál es la diferencia entre un aluvión y la activación de una quebrada?

Fustos aclaró la diferencia técnica entre los distintos fenómenos meteorológicos y geológicos que pueden afectar a un territorio. Por un lado, las remociones en masa incluyen flujos de detritos, aluviones y flujos de lodo, los cuales son activados por la lluvia y transportan diversas cantidades de tierra y sedimentos.

Por otro lado, las inundaciones responden a un proceso controlado por el agua caída que transporta una quebrada.

Asimismo, el académico añadió que las denominaciones varían culturalmente según la zona del país, usándose términos como “corridas de cerro” en sectores rurales del sur, por ejemplo.

Planes reguladores ante eventos marcados por la lluvia y sus riesgos

Consultado por la preparación y prevención ante desastres, el especialista enfatizó que la ciudadanía y las autoridades deben tener en cuenta esta exposición al riesgo que puede generar el uso del suelo.

“Las remociones en masa siempre ocurren; el problema está en que actualmente estamos ocupando territorios (…) que son más propensos a ser afectados por estos eventos”, afirmó.

Y agregó que “viene un tema en donde se mezcla la parte más humana con la parte más natural, en donde probablemente en zonas donde siempre ocurren remociones en masa, actualmente estamos ocupando ese territorio y estamos construyendo las casas justo por donde pasa la lluvia. Entonces ahí nosotros mismos estamos generando las condiciones idóneas para que, por ejemplo, después tengamos afectación”.

En esa línea, Fustos apuntó a la gestión municipal y a la vigencia de los instrumentos de planificación urbana. El académico advirtió que hay Planes Reguladores Comunales que están desactualizados tras 20 o 30 años sin revisiones, por lo que no reflejan las modificaciones actuales del territorio ni entregan información precisa para otorgar permisos de construcción de edificios o casas.

“Ya tenemos un cambio en el territorio y es importante integrarlo en los planes. Y es importante que muchos de esos planes se actualicen”, remarcó.

El geofísico recordó que eventos de precipitaciones extremas continuarán registrándose debido al fenómeno de El Niño y al impacto del cambio climático, por lo que instó a avanzar en medidas de prevención y preparación comunitaria.

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