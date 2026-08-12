Cordero llega al TC de la mano de SalmonChile: Defenderá dos artículos impugnados por la oposición

El exministro de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, representará los intereses de la industria salmonera ante el Tribunal Constitucional (TC), en medio de los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra distintas disposiciones de la Ley de Reconstrucción impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

De acuerdo a lo que informó Diario Financiero, SalmonChile indicó que contrató a Cordero junto al abogado constitucionalista Patricio Zapata para defender ante el organismo dos de los artículos vinculados a la actividad acuícola. Ambos participarán en las audiencias públicas asociadas a los requerimientos contra la iniciativa.

Las audiencias ante el TC se producen después de que parlamentarios del PS, PC, Frente Amplio, DC, Partido Liberal y PPD recurrieran al organismo para cuestionar distintas disposiciones de la denominada megarreforma del Ejecutivo. La oposición presentó tres requerimientos contra materias tributarias y medioambientales del proyecto.

Los artículos que defenderá SalmonChile

La participación del gremio se concentrará en los artículos 5 y 6 de la normativa.

El primero contempla modificaciones relacionadas con las denominadas microrrelocalizaciones de concesiones acuícolas, que permiten desplazamientos acotados de centros de cultivo hacia otras zonas sin que ello implique necesariamente una nueva concesión. Durante la tramitación legislativa, esta materia generó debate por sus efectos sobre la evaluación ambiental de los proyectos.

El segundo artículo incluye disposiciones que permiten que privados financien las inspecciones de bancos naturales, otra de las materias que SalmonChile busca respaldar ante el Tribunal Constitucional.

Desde el gremio sostuvieron que ambas normas “fortalecen la protección ambiental al resolver trabas históricas” que, a su juicio, han dificultado la aplicación de mejoras concretas en el sector acuícola.