Google apuesta por la IA y la salud proactiva en el lanzamiento de sus nuevos Pixel

Google presentó este martes su nueva generación de dispositivos Pixel en el evento anual “Made by Google 2026”, con una docena de anuncios centrados en inteligencia artificial y en un enfoque más proactivo hacia la salud de los usuarios.

La compañía lanzó la serie Pixel 11, que incluye el modelo Pixel 11 Pro XL, y el Pixel 11 Pro Fold, su más reciente teléfono plegable, más delgado y liviano que su predecesor.

Pixel Watch 5 detecta emergencias respiratorias y contacta servicios de emergencia

Entre los productos presentados también estuvo el Pixel Watch 5, el nuevo reloj inteligente de la compañía, que suma alertas proactivas, funciones de inteligencia artificial Gemini de baja latencia y herramientas de seguimiento de salud.

Google destacó en particular una nueva función de detección de emergencias respiratorias, capaz de contactar automáticamente a servicios de emergencia si el reloj detecta que el usuario dejó de respirar.

Get your first look at the Pixel 11 family. Refined hardware, made to last. Fresh colors. New cameras. And designed for Gemini Intelligence. #MadeByGoogle pic.twitter.com/2zTSWvynjH — Google (@Google) August 12, 2026

Google Pixel Tag: la nueva categoría de rastreador de objetos de la compañía

La compañía también incursionó en una categoría de producto nueva para su catálogo: el Google Pixel Tag, un dispositivo rastreador de objetos que permite ubicar llaves, billeteras y maletas mediante Bluetooth y la red Find Hub de Google, en un formato similar al de otros rastreadores ya existentes en el mercado.

Google reforzó además su ecosistema de audio con los Pixel Buds Pro 2 y los Pixel Buds 2a, que suman un nuevo color y funciones mejoradas, y presentó nuevos accesorios PixelSnap para la línea Pixel 11.

Gemini se conecta con más aplicaciones para planificar viajes y organizar tareas

En paralelo, la compañía anunció mejoras a su asistente de inteligencia artificial Gemini, que ahora puede conectarse con más aplicaciones y servicios externos para ayudar a los usuarios a planificar viajes, gestionar proyectos y organizar tareas diarias.

Con este lanzamiento, Google busca posicionar a Gemini como un eje transversal de su portafolio de hardware, integrando inteligencia artificial tanto en sus teléfonos como en sus dispositivos de salud y accesorios.