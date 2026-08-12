“Se tiene que discutir caso a caso”: Poduje aborda envío al TC por norma de reposición de servicios en zonas de catástrofe

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la norma del Plan de Reconstrucción en la que rectificaba a las empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente el suministro en áreas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío, incluso en casos de interrupción por no pago.

Consultado en entrevista con ADN Radio, la autoridad dijo estar alineado con los intereses del Gobierno y destacó que “según la decisión del presidente, siempre estoy de acuerdo”.

Asimismo, afirmó que hubo poco espacio para establecer una norma general debido a la diversidad de empresas operadoras de servicios, argumentando que para las distintas realidades se requiere una evaluación caso a caso.

En esa línea, el secretario de Estado abordó la situación de los usuarios afectados y remarcó la necesidad de evitar cobros indebidos, mencionando casos específicos en la Región del Biobío, donde se emitieron facturas a edificaciones afectadas por el fuego o cobros excesivos en viviendas donde no existía un consumo de los servicios.

Frente a la situación de los usuarios afectados, remarcó la necesidad de “tener tino y criterio” para evitar cobros indebidos.

“Yo lo que no creo que corresponda es lo que nos pasó en algunos sectores, dependiendo de las compañías, que le llegaran cuentas de luz a casas quemadas, que nos pasó con una compañía en Penco, o que llegaran cuentas abultadas de dos o tres millones de pesos a personas que no tenían consumo; esas cosas hay que corregirlas; las empresas tienen que estar a la altura”, enfatizó el titular de Vivienda.

A su juicio, estas irregularidades deben corregirse de manera particular e indicó que la postura general de las empresas debiera ser eximir de los cobros a los usuarios al no haber consumo y entregar facilidades de pago para deudas acumuladas. Situaciones que, según señaló, ya están siendo implementadas por algunas empresas.

“Yo creo que se tiene que discutir caso a caso, porque son muy distintas las situaciones, y en esos casos no debiera haber cargo, y de hecho las empresas lo han hecho así. Que no cobran mientras está la tragedia, que no corresponde más porque no hay consumo, y después se dan planes para facilitar el pago en el caso de que haya atrasos”, finalizó.