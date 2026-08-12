Precio del petróleo de la OPEP cayó a US$ 83 por barril en julio mientras la producción del grupo registra alza de 3,9%

El valor de la cesta de referencia de petróleo de la OPEP cayó US$ 6,76 en julio, hasta promediar US$ 82,99 por barril, según el informe mensual de la organización correspondiente a agosto de 2026.

En paralelo, la producción de crudo del grupo ampliado que reúne a la OPEP y a países aliados no miembros como Rusia aumentó 3,9% en el mismo mes, hasta un promedio de 37,66 millones de barriles diarios (mb/d).

Brent y WTI retrocedieron en julio

Los principales contratos de referencia también retrocedieron en julio. El contrato a un mes del ICE Brent bajó US$ 0,46 hasta promediar US$ 83,97 por barril, mientras que el WTI de NYMEX cayó US$ 2,57 hasta US$ 79,22.

El organismo atribuye la caída de julio a una elevada volatilidad en los mercados de futuros. En la primera mitad del mes, los precios estuvieron presionados por expectativas de una mayor disponibilidad de crudo y de mayores exportaciones desde Medio Oriente, lo que redujo la preocupación por una eventual estrechez de la oferta inmediata.

Los precios se recuperaron en la segunda mitad de julio ante renovadas tensiones en Medio Oriente y disrupciones en las cargas del crudo CPC Blend, aunque volvieron a caer en la última semana del mes por señales de una distensión geopolítica parcial.

El diferencial Brent-WTI se amplía a US$ 4,75

El diferencial entre Brent y WTI se amplió US$ 2,11 en julio, hasta un promedio de US$ 4,75 por barril, reflejando una mayor prima de riesgo geopolítico para los mercados vinculados al Brent.

La curva de futuros del Brent y del Omán se fortaleció durante el mes, con los contratos de entrega más próxima superando en desempeño a los de meses posteriores, mientras que la estructura del WTI se aplanó levemente, aunque se mantuvo en fuerte backwardation, en medio de la caída sostenida de los inventarios de crudo en Estados Unidos.

Posiciones netas largas en Brent crecen 232,7%

Los fondos de cobertura y otros gestores de inversión aumentaron sus posiciones netas especulativas al alza en julio, aunque con movimientos mixtos entre mercados debido a la incertidumbre sobre los desarrollos en Medio Oriente.

El alza fue más pronunciada en los contratos de Brent, donde las posiciones netas largas crecieron 232,7% entre fines de junio y la semana del 28 de julio, mientras que en el WTI de NYMEX el aumento fue de 15,6%.

Arabia Saudita, Irak y Kuwait lideran el alza de producción

En el frente de la oferta, la producción de crudo de los países que forman parte de la Declaración de Cooperación aumentó 1,42 millones de barriles diarios en julio, un alza de 3,9%, hasta 37,66 mb/d.

El alza estuvo liderada por Arabia Saudita, que sumó 590.000 barriles diarios hasta 7,35 mb/d, Irak, que subió 665.000 barriles diarios hasta 2,62 mb/d, y Kuwait, que aumentó 393.000 barriles diarios hasta 1,85 mb/d.

La producción total de la OPEP, considerando sus 12 países miembros, llegó a 23,63 mb/d en julio, un alza de 1,66 mb/d respecto a junio.

En contraste, la producción de los países no pertenecientes a la OPEP que forman parte de la Declaración de Cooperación, entre ellos Rusia, Kazajistán y México, retrocedió a 14,02 mb/d, una baja de 235.000 barriles diarios, explicada principalmente por una caída de 223.000 barriles diarios en Kazajistán.

Demanda mundial crecería 0,6 mb/d en 2026 y 2,2 mb/d en 2027

En su balance de oferta y demanda, la OPEP revisó a la baja la demanda por crudo del grupo DoC para 2026, hasta 42,1 mb/d, 0,2 mb/d por debajo del nivel de 2025.

Para 2027, la organización mantuvo sin cambios su proyección en 43,6 mb/d, cifra que representa un alza de 1,4 mb/d respecto al año anterior.

A nivel global, la OPEP proyectó que la demanda mundial de petróleo crecerá 0,6 mb/d en 2026, tras una leve revisión a la baja respecto de la evaluación del mes anterior.

Asimismo, para el próximo año el organismo anticipa un repunte de la demanda mundial de 2,2 mb/d, cifra que fue revisada al alza frente al informe previo.