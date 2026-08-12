Uber invierte en Galgo y anticipa financiamiento de motos para sus repartidores en Chile a partir de 2027

Uber anunció una alianza estratégica con Galgo, la plataforma tecnológica para la venta, compra y financiamiento de motos para el mercado masivo en América Latina, respaldada por una inversión estratégica de la propia Uber.

El objetivo es ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso a motos para socios conductores y repartidores de la aplicación en la región.

La alianza se expandirá a Chile en el primer trimestre de 2027

La alianza se lanzará primero en México y, durante el primer trimestre de 2027, se expandirá a otros mercados de América Latina, entre ellos Chile y Colombia.

La inversión apoyará el desarrollo de una solución de financiamiento a la medida para los socios conductores y repartidores de Uber, fortalecerá la expansión de Galgo en los países donde ya está presente y en los nuevos mercados, y aumentará la inversión de la compañía en tecnología, datos e inteligencia artificial.

Repartidores de Uber en Chile accederán a un esquema de financiamiento diseñado para el segmento

Para Chile, la alianza significa que los socios repartidores de Uber tendrán, a partir de 2027, acceso a un esquema de financiamiento de motos diseñado específicamente para ese segmento, uno de los que, según Galgo, enfrenta mayores dificultades para acceder a crédito en condiciones adecuadas.

La compañía planteó que este tipo de financiamiento reduce directamente los costos operativos de los conductores y aumenta sus ingresos netos.

Según el comunicado, Uber busca que un mayor acceso a vehículos propios fortalezca el uso de la plataforma y acelere el crecimiento de la flota de dos ruedas en la región, lo que se traduce en mayor actividad en la aplicación y una mejor experiencia para los usuarios finales.

El cofundador y co-CEO de Galgo, Sebastián Parot, destacó la inversión de Uber: “Nos permite redoblar nuestra apuesta por el segmento de gig economy y expandirnos en los mercados donde Uber opera en América Latina. Es un fuerte respaldo a nuestro plan de crecer desde US$ 100 millones de ingresos anualizados a US$ 500 millones hacia 2030, siempre de forma rentable”.

Según la empresa, la inversión llega en un momento de menor liquidez en el mercado de capitales, lo que la convierte en una señal a favor de modelos de negocio que combinan crecimiento sostenido con rentabilidad.

Galgo alcanzó el punto de equilibrio en utilidad neta durante el último trimestre

El cofundador y chairman de Galgo, Diego Fleischmann, indicó que la compañía crece 50% al año y alcanzó el punto de equilibrio en utilidad neta durante el último trimestre, apoyada en un desempeño crediticio que le ha permitido acceder a financiamiento bancario e institucional para su portafolio.

El cofundador y co-CEO de Galgo, Francisco Eterovic, planteó que el mercado de motos en la región está masivo y desatendido en materia de crédito.

Solo México y Colombia venden en conjunto cerca de 3 millones de motos nuevas al año, con un crecimiento de doble dígito, según el ejecutivo, y buena parte de esa demanda aún no logra acceder a financiamiento en condiciones adecuadas.