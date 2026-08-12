Eclipse solar en imágenes: Así se observó en Groenlandia, Islandia, Rusia y España
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(CNN) — Un eclipse solar total creó un espectáculo celestial para millones de personas este miércoles.
Este fenómeno celeste ocurre cuando la Luna se desplaza entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre nuestro planeta que bloquea por completo la luz del Sol en algunas zonas del mundo.
Las personas en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una pequeña parte de Portugal vieron el cielo oscurecerse durante unos dos minutos. En España disfrutaron de un raro eclipse al atardecer para después ver cómo el Sol descendía hacia la noche en forma de media luna.
Mientras tanto, un eclipse parcial, en el que la Luna parece darle un “mordisco” al Sol, se produjo sobre el norte de Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.
Un pez salta fuera del agua mientras la luna cubre parcialmente el sol poniente a lo largo de la costa de Fregene, Italia. Guglielmo Mangiapane/Reuters
La gente usa lentes de protección para observar el eclipse desde lo alto del campanario de la iglesia de Santa María en Rickmansworth, Inglaterra. Suzanne Plunkett/Reuters
Unos berlineses graban un video en el que se ve cómo la luna tapa parcialmente el sol. Fabrizio Bensch/Reuters
La gente observa un eclipse parcial desde un parque en Herten, Alemania. Ina Fassbender/AFP/Getty Images
La gente usa lentes de protección para ver el eclipse en Budapest, Hungría. Bernadett Szabo/Reuters
La gente usa lentes de protección para ver el eclipse en Budapest, Hungría. Bernadett Szabo/Reuters
Una mujer usa un colador para ver el eclipse en Londres. Kevin Coombs/Reuters
Una pantalla en el Red Bull Arena muestra el eclipse antes de un partido de fútbol en Salzburgo, Austria. Angelika Warmuth/Reuters
La Luna pasa entre la Tierra y el Sol en esta foto del eclipse solar total tomada desde un crucero frente a la costa de Groenlandia el miércoles 12 de agosto. Owen Humphreys/PA Wire/AP
Los pasajeros a bordo del crucero “Ambition”, de la línea Ambassador, utilizan lentes de protección para observar el eclipse solar total frente a las costas de Groenlandia. Owen Humphreys/PA Wire
Se observa un eclipse parcial desde el parque Observatorielunden en Estocolmo, Suecia. Fredrik Sandberg/TT NEWS AGENCY/AFP/Getty Images
La gente prueba sus lentes de protección mientras se reúne para ver el eclipse en Mallorca, España. Francisco Ubilla/Reuters
La gente observa un incendio forestal cerca del lugar donde miles de personas se habían reunido para ver el eclipse en un parque de A Coruña, España. Chip Somodevilla/Getty Images
Un hombre posa para una foto mientras la gente se reúne para observar el eclipse en Reikiavik, Islandia. Denis Balibouse/Reuters
El divulgador científico Miguel Ángel Quirón muestra un dispositivo casero para observar el eclipse a los espectadores en Buitrago del Lozoya, España. Susana Vera/Reuters
Javier Sánchez prepara su cámara para fotografiar el eclipse en Berlanga de Duero, España. Bernat Armangue/AP
Una persona muestra cuatro pares de lentes para ver el eclipse que compró en un puesto en Falmouth, Inglaterra. Hugh Hastings/Getty Images
Varias personas se recuestan dentro de un planetario portátil durante una fiesta para observar el eclipse en Buitrago del Lozoya. Susana Vera/Reuters
La gente hace fila para comprar lentes para ver el eclipse en Weymouth, Inglaterra. Finnbarr Webster/Getty Images
Anthony Leyssalle prepara un telescopio para observar el eclipse solar total desde una playa de Arija, España. Borja Suárez/Reuters