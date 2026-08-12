Sebastián “Ardilla” Álvarez vuelve a desafiar los límites: Del salto en el Monumental a los 14.500 pies sobre Valle Nevado

El nombre de Sebastián “Ardilla” Álvarez ha sonado con fuerza durante los últimos días.

Primero fue su sorpresiva llegada al Estadio Monumental, donde descendió desde el cielo hasta la cancha para entregarle su nueva camiseta al arquero de Colo Colo, Vozinha, en medio de la recepción preparada para el futbolista. La imagen rápidamente captó la atención y volvió a poner al deportista extremo en el centro de la escena.

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Días después, Álvarez trasladó su actividad a la cordillera para concretar un desafío que tenía pendiente desde hace algún tiempo: un salto en wingsuit sobre Valle Nevado, desde 14.500 pies de altura y a velocidades cercanas a los 300 km/h. “En realidad, es un salto que hace años que lo quería hacer, así que estoy súper, súper contento“.

“Estoy super contento con el salto. La verdad es que las condiciones climáticas estuvieron bastante inestables y por momentos pensamos que no podríamos realizarlo. Afortunadamente, la naturaleza nos dio una ventana perfecta y pudimos llevar adelante este vuelo para todos los turistas y amantes de la nieve”, agregó respecto a su hazaña.

El deportista, que comenzó su carrera en la Fuerza Aérea de Chile y posteriormente se especializó en salto BASE y wingsuit, calificó la dificultad del vuelo como “medio alta”. Durante la experiencia, Álvarez registró distintos indicadores relacionados con su desempeño antes, durante y después del salto, entre ellos ritmo cardíaco, altura, distancia y velocidad, seguimiento para el cual utilizó un Galaxy Watch Ultra2, como parte de la experiencia desarrollada en Valle Nevado.

Para Álvarez, la tecnología se ha convertido en un complemento de la preparación que requiere su actividad. “Al final puedo medir cómo dormí con este reloj, cómo estoy para el salto, si es que tengo que comer más o menos, mi hidratación, etc., cosas que antes tal vez no se podían medir y hacen que tu rendimiento sea mucho mejor. Todo lo que sea tecnología, sobre todo en este deporte que es tan complicado y tan riesgoso, cualquier tipo de información que me puedan dar extra, se agradece”.

Pero más allá de los récords mundiales y de los nuevos escenarios, su principal motivación continúa siendo el vuelo. Después de años dedicados al wingsuit y de distintos hitos en el deporte extremo, Álvarez asegura que no tiene entre sus planes alejarse de esta actividad. “A mí me encanta volar y voy a seguir volando toda mi vida; al final, es toda una vida que voy a seguir saltando (…). Esta es mi carrera, volar, y mientras lo pueda hacer, lo voy a seguir haciendo”, afirmó.

La reciente exposición también ha sido una novedad para él. Tras la repercusión de su aparición en el Monumental, reconoce que le resulta llamativo el interés que despierta una disciplina que sigue siendo poco habitual para el público general. “Hay veces que hasta yo me sorprendo de que lo que haga le guste a la gente, porque es un deporte muy diferente. Es un deporte en el que también es difícil llegar a un muy buen alto nivel. Entonces, cuando veo que a la gente le gusta lo que hago, es gratificante”.

Mira el salto de Sebastián “Ardilla” Álvarez