Sigue la tensión: Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón tras críticas a Tokio

(EFE) – Este miércoles, Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón, un día después de criticar a Tokio por describir a Pionyang como una “amenaza grave e inminente” para justificar su “imprudente” fortalecimiento militar, y antes de unos ejercicios militares clave entre Seúl y Washington.

El Ejército de Corea del Sur dijo en un comunicado que detectó el lanzamiento hacia las 6:00 hora local (21:00 GMT del martes) desde los alrededores de Wonsan, en la provincia oriental de Kangwon, en dirección hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas. Asimismo, señaló que el misil recorrió más de 700 kilómetros.

Por su parte, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, afirmó en una conferencia de prensa que el misil balístico alcanzó una altitud máxima de unos 90 kilómetros y se estima que cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

Seúl y Tokio no han detallado el tipo exacto de misil, mientras afirman que se encuentran analizando sus características.

La Oficina de Seguridad Nacional surcoreana anunció que convocó una reunión de emergencia tras el lanzamiento e instó a Pionyang a “cesar de inmediato” los “actos de provocación” que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El ministro de Defensa japonés también condenó la prueba armamentística, calificándola como un “grave problema para la seguridad de sus ciudadanos“.

El undécimo lanzamiento de un misil balístico norcoreano en lo que va del año se produce un día después de que la agencia de noticias KCNA y el diario Rodong Sinmun, los principales medios estatales de Corea del Norte, publicaran un artículo del analista de seguridad internacional, Kang Won-chol, que criticaba duramente el libro blanco de defensa de Tokio.

Apenas el jueves de la semana pasada, Pionyang realizó el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance desde la misma zona de Wonsan.

También sucede poco antes del Ulchi Freedom Shield (UFS), un ejercicio militar conjunto de 10 días entre Seúl y Washington que comienza el próximo lunes, y que Pionyang considera un ensayo para la invasión de su territorio.