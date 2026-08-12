JPMorgan cree que la Fed debe mantener las tasas sin cambios pese a menor presión inflacionaria en EE.UU.

El estratega jefe global de JPMorgan Asset Management, David Kelly, señaló que la Reserva Federal (Fed) debería mantener las tasas de interés sin cambios y proyectó que la inflación en Estados Unidos bajará de forma gradual, en la medida que se acumule evidencia de que no se instalará una espiral sostenida entre salarios y precios.

Las declaraciones fueron realizadas tras la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de julio, que mostró una inflación subyacente moderada en Estados Unidos y llevó a los bonos del Tesoro a mantener sus ganancias tras el dato, según consignó Bloomberg.

Kelly identificó tres fuerzas que, según explicó, están impulsando una trayectoria desinflacionaria clara: los costos arancelarios, que se reducirán en la comparación interanual; la caída del precio del petróleo ante el optimismo por un eventual fin de la guerra en Irán; y el crecimiento salarial, que según el estratega ha quedado rezagado respecto a la inflación.

El estratega describió el escenario actual como una “inflación teflón” en Estados Unidos, en referencia a que las presiones de precios no lograrían adherirse de forma persistente.

El experto de JPMorgan también cuestionó las comunicaciones recientes de la Fed y señaló que el discurso del presidente del banco central, Kevin Warsh, en la reunión de Jackson Hole, a fines de agosto, será un momento clave para la política monetaria.

Según Kelly, Warsh deberá moderar su retórica y reconocer los avances en materia de inflación, además de indicar que la Fed está “en el camino equivocado” al señalar que se comunicará menos con los mercados.

Respecto a si un alza de tasas podría anclar los rendimientos de largo plazo al restaurar la credibilidad de la Fed, Kelly calificó la disyuntiva como una decisión difícil.

El estratega advirtió que un ajuste cuantitativo sería una herramienta más riesgosa, ya que impactaría con mayor fuerza en las tasas de largo plazo y podría desestabilizar el mercado si se combina con un alza de tasas.

Kelly explicó que, dado el alto nivel de apalancamiento que mantienen los mercados financieros, incluso un aumento moderado de las tasas podría gatillar una reevaluación de precios en los activos. Según el estratega, un eventual alza de tasas de corto plazo podría llevar a los inversionistas a moverse hacia posiciones más seguras, lo que restaría impulso al mercado.