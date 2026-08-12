Raúl Leiva (PS) es elegido presidente de comisión investigadora por gestión de exministra Steinert: ¿Quiénes componen la instancia?

Este miércoles se conformó la primera reunión de la comisión investigadora encargada de revisar la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, la cual ya eligió a su presidente: Raúl Leiva (PS).

Los integrantes de la sesión serán:

Gonzalo Winter (FA)

Tatiana Urrutia (FA)

Tamara Ramírez (PDG)

Bernardo Salinas (PC)

Patricio Pinilla (DC)

Jaime Araya (Ind. PPD)

Cristián Araya (Rep)

Macarena Santalices (Rep)

Jaime Coloma (UDI)

Álvaro Jofré (PNL)

Mauro González (RN)

La disputa por ser el cabecilla de la comisión especial se definió por tan solo un voto, el cual dio por vencedor a Raúl Leiva (PS) frente a Cristián Araya (REP).

Los parlamentarios también definieron el día en que sesionará la instancia, proponiéndose el día lunes. De forma unánime, se aprobó que el próximo lunes 17 de agosto se cite a la exministra Trinidad Steinert para que entregue su versión de los hechos respecto a su mandato.

¿Qué investigará la comisión?

La decisión de los parlamentarios se gatilló tras un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó graves faltas en su gestión de 69 días en el cargo.

En los primeros días de gobierno, Steinert envió un oficio reservado a la PDI para exigir antecedentes detallados y carpetas de investigación sobre detectives del caso “Claso Chen” en Tarapacá, una causa criminal que ella misma lideró cuando ejercía como fiscal regional.

Los diputados deberán esclarecer si sus presiones influyeron directamente en la polémica salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.