Cámara de Diputados conforma comisión investigadora contra exministra Trinidad Steinert: Inicia sus funciones este miércoles

El lunes 10 de agosto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, dio a conocer a los integrantes de la comisión encargada de investigar la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

El anuncio se produjo luego de que partidos de la oposición amenazaran con presentar una acusación constitucional contra la exsecretaria de Estado, tras denunciar una “demora” en la conformación de la instancia.

El recurso constitucional se impulsaría a raíz del informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual determinó que Steinert se excedió en sus atribuciones por la solicitud que realizó a la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a antecedentes reservados de detectives.

No obstante, en la sesión de la Cámara del lunes pasado, Alessandri dio a conocer finalmente los parlamentarios que integrarán la comisión investigadora.

Así, la Comisión Especial Investigadora quedó conformada por los diputados: Álvaro Jofré (PNL), Bernardo Salinas (IND-PC), Cristián Araya (Republicanos), Fernando Ugarte (Republicanos), Gonzalo Winter (FA), Jaime Araya (IND-PPD), Jaime Coloma (UDI), Macarena Santelices (Republicanos), Mauro González (RN), Patricio Pinilla (DC), Raúl Leiva (PS), Tamara Ramírez (PDG) y Tatiana Urrutia (FA).

La primera sesión de la comisión está fijada para el miércoles 12 de agosto a las 14:30 horas, de acuerdo con la citación emitida por la Secretaría General de la Cámara Baja.

Asimismo, se otorgó un plazo de 60 días (con posibilidad de prórroga según el reglamento) para recopilar información sobre diversas acciones relacionadas con la gestión de la exministra y evacuar un informe al respecto.

De esta manera, la instancia fiscalizadora pondrá el foco en las peticiones de información que la exautoridad dirigió a la PDI, además de revisar cómo se estructuraron los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y cómo se operó la cartera.