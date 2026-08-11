El 40% de los pacientes en diálisis llegó ahí por la diabetes: Nefrólogo explica cómo frenar la enfermedad renal crónica

La diabetes tipo 2 y la enfermedad renal crónica no son patologías aisladas. Están profundamente vinculadas: el azúcar elevada en sangre daña los vasos sanguíneos y, con ellos, los riñones, el corazón y la retina. El resultado más grave es la diálisis o el trasplante renal. Así lo explicó el doctor Carlos Zúñiga San Martín en el podcast “Lo que la ciencia puede hacer”, coproducción de CNN Chile y AstraZeneca. “El 40% de los pacientes que están en diálisis llegó ahí por la diabetes mellitus”, advirtió el especialista.

Zúñiga subrayó que tanto la diabetes como la enfermedad renal crónica son enfermedades silenciosas que no dan síntomas sino en etapas avanzadas, lo que lleva a diagnósticos tardíos. Su recomendación fue directa: toda persona mayor de 40 años debería realizarse un chequeo básico —presión arterial, examen de orina y sangre— en cualquier consultorio del país, sin costo. “Cuando hay síntomas, ya llegamos tarde”, dijo.

Telenefrología: una política pública pionera en Latinoamérica

Chile lidera en la región con un modelo de telenefrología que convirtió en política pública lo que comenzó en el Hospital Higueras de Talcahuano. Hoy, cualquier médico de atención primaria, desde Arica hasta Punta Arenas, puede derivar a un paciente con sospecha de enfermedad renal y recibir una evaluación de un nefrólogo en un plazo máximo de cinco días. Antes de este sistema, la espera era de hasta un año y medio.

El doctor también destacó el rol de la inteligencia artificial en el análisis de las casi 100.000 teleconsultas acumuladas desde que el programa comenzó a operar a nivel nacional, lo que permite identificar zonas de mayor prevalencia y diseñar intervenciones preventivas más precisas.

Fármacos, dieta y ejercicio: el triángulo del tratamiento

Zúñiga explicó que tratar la diabetes no se limita a controlar el azúcar en sangre. Requiere un abordaje integral que incluya la presión arterial, el colesterol y el peso corporal. En cuanto a la alimentación, advirtió que Chile consume entre 15 y 18 gramos de sal diarios, cuando el límite recomendado es de 4 a 5 gramos. Indicó que las dietas con predominio vegetal, junto con carnes blancas y pescado, protegen mejor la función renal que las dietas ricas en carnes rojas e hidratos de carbono refinados.

El ejercicio también mostró beneficios concretos: en el Hospital Higueras implementaron un programa de actividad física durante las sesiones de diálisis, con resultados publicados que evidencian mejora en la calidad y expectativa de vida de los pacientes.

Sobre los avances farmacológicos, el especialista informó que el Ministerio de Salud autorizó el acceso a nuevas moléculas que frenan la progresión de la enfermedad renal en consultorios de atención primaria, algo que no ocurre en otros países de la región. Su mensaje final fue de esperanza: “La enfermedad renal crónica no está escrita en piedra. Podemos intervenir en cada etapa, desde la prevención hasta el tratamiento avanzado”.