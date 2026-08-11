Utilidades de Grupo Falabella suben 14% en el segundo trimestre a US$ 242 millones

Grupo Falabella reportó utilidades por US$ 242 millones durante el segundo trimestre de 2026, excluyendo el efecto contable de valorización de activos (fair value), lo que representa un alza de 14% frente a los US$ 213 millones registrados en igual período de 2025.

La compañía calificó el resultado como el mejor segundo trimestre a nivel operacional en su historia, en un contexto de consumo contraído en la región. Al incluir el efecto contable de revalorización de activos, las ganancias de la compañía fueron de US$ 330 millones en el trimestre.

Ingresos consolidados de US$ 3.781 millones, un alza de 10%

Los ingresos consolidados del grupo ascendieron a US$ 3.781 millones, un aumento de 10% en la comparación anual, mientras que el EBITDA llegó a US$ 549 millones, un 7% más que en el segundo trimestre de 2025, con un margen EBITDA de 14,5%.

El crecimiento fue transversal a todas las unidades de negocio del grupo. El banco reportó un alza de 26% en sus ingresos consolidados, los centros comerciales crecieron 9% y los tres retailers del grupo avanzaron en conjunto 8% en la comparación interanual.

En el ámbito digital, el valor bruto de mercancía (GMV) del grupo aumentó 19%, impulsado por un crecimiento de 34% en las ventas de vendedores externos (Sellers) y por mejoras en el surtido, la velocidad de entrega y la experiencia de compra.

“Nuestros resultados reflejan la resiliencia de nuestra estrategia”

El gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González, señaló: “En un entorno más exigente para el consumo, estos resultados reflejan la resiliencia de nuestra estrategia“.

El ejecutivo agregó: “Nuestros negocios de retail, banca digital y centros comerciales nos permiten acompañar a las personas en distintos momentos de su vida, con soluciones y experiencias que abarcan sus necesidades cotidianas, proyectos, servicios financieros, espacios de encuentro y entretención“.

Banco Falabella crece 18% en colocaciones y abre más de 810 mil cuentas

Por unidad de negocio, la cartera de colocaciones de Banco Falabella creció 18% en el trimestre, hasta US$ 8.700 millones, manteniendo niveles de riesgo controlados.

La entidad abrió más de 810 mil cuentas y tarjetas de crédito durante el período, mientras que las compras realizadas con sus medios de pago aumentaron 17%, hasta US$ 7.900 millones.

Falabella Retail, Tottus y Sodimac muestran crecimiento sostenido

Falabella Retail incrementó sus ingresos 10%, impulsado por un crecimiento de 21% en su canal online y de 3% en tiendas físicas, mientras continuó fortaleciendo su propuesta multiespecialista apoyada en marcas propias y exclusivas.

Tottus, por su parte, aumentó sus ingresos 11%, con un canal online que creció 34% y un EBITDA consolidado que avanzó 6% en la comparación anual, apoyado en el desempeño de las categorías de alimentos y productos no alimenticios.

Sodimac registró un crecimiento de 4% en sus ingresos, cifra que sube a 10% al incluir sus operaciones en México y Colombia. Su GMV online aumentó 13%, alcanzando una penetración de 19% sobre el total de ventas, apalancado en las capacidades digitales y logísticas del grupo y en la incorporación de nuevos vendedores externos y alianzas.

Mallplaza aumentó su EBITDA en 10% y recibió más de 95 millones de visitas durante el trimestre.

La compañía también anunció la adquisición de ocho centros comerciales Gran Plaza en Colombia, por un valor de US$ 376 millones, en línea con su estrategia de crecimiento en la región, en momentos en que más de la mitad de su plan de inversión y transformación se encuentra comprometido en proyectos en construcción y obras en ejecución en Chile y Perú.