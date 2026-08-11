Sernac emite alerta de seguridad por vehículos con posible defecto en el retrovisor: Revisa los detalles

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para autos de la marca Dodge, modelo Journey, debido a un defecto en la cámara de retrovisión.
Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos durante los años 2024 al 2025, habiendo actualmente 230 unidades en manos de consumidores.
Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.
¿Qué problema se detectó en los autos Dodge?
- De acuerdo con lo informado por la empresa, algunos vehículos podrían experimentar una imagen de la cámara de retrovisión en blanco/negro/azul o invertida al poner la marcha atrás, lo que reduciría la visibilidad del conductor sobre lo que hay detrás del vehículo.
- Detallaron que, si el conductor ignora la advertencia de la pantalla en blanco/negro/azul o invertida y no se asegura de que sea seguro manejar el vehículo en reversa, podría ocurrir un accidente.
¿Qué hago si tengo uno de los autos involucrados?
- Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad, identificándose con el número de VIN.
- Comunicarse a través de los puntos de contacto señalados y agendar cita para que ejecute la campaña.
- La medida de reparación consiste en el reemplazo de la cámara de retrovisión, procedimiento que no tiene costo asociado para los consumidores afectados.
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