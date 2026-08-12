HUB Providencia realizará taller gratuito de realidad virtual: ¿Cómo participar?

Durante agosto, HUB Providencia desarrollará dos experiencias que ponen el foco en el aprendizaje práctico: el taller “Inicio de Realidad Virtual (VR)”, dirigido a personas interesadas en conocer las tecnologías inmersivas, y la final del Marble Challenge 2026, competencia educativa que invita a estudiantes a resolver desafíos científicos mediante metodologías STEAM.

“Desde HUB Providencia queremos que la innovación sea una experiencia cercana, práctica y accesible para las personas. Estas actividades permiten que la comunidad no solo conozca nuevas tecnologías y metodologías, sino que pueda experimentar directamente con ellas, desarrollar habilidades y descubrir nuevas formas de aprender y crear. Nuestro desafío es seguir generando espacios donde la innovación tenga un impacto concreto en la comunidad”, señaló Mauricio Brito, director de HUB Providencia.

Realidad Virtual: una experiencia inmersiva para dar los primeros pasos en nuevas tecnologías

El programa ProviTech 2026, impulsado por la Municipalidad de Providencia, contempla el taller “Inicio de Realidad Virtual (VR)”, una experiencia introductoria que permitirá a los participantes conocer los fundamentos de esta tecnología y explorar sus distintas posibilidades de aplicación.

A través de experiencias guiadas con visores de realidad virtual, los asistentes podrán familiarizarse con estos dispositivos, conocer sus controles y aprender buenas prácticas para utilizarlos de manera segura.

Las sesiones se realizarán los miércoles 12, 19 y 26 de agosto, entre las 16:00 y las 17:00 horas, en el primer piso de HUB Providencia, ubicado en Los Jesuitas 881. La actividad es gratuita y abierta a la comunidad, previa inscripción.

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Marble Challenge: ciencia, creatividad e innovación en movimiento

El jueves 13 de agosto, en tanto, HUB Providencia será escenario de la final del Marble Challenge 2026, iniciativa desarrollada por la Municipalidad de Providencia, a través de HUB Providencia y el Departamento de Innovación, en colaboración con ThinKey STEAM.

La competencia desafiará a equipos de estudiantes a diseñar y construir una máquina de recorrido de bolitas inspirada en un proceso biológico o bioquímico presente en la naturaleza. Para lograrlo, deberán integrar conocimientos de ciencia, diseño e ingeniería, transformando una idea en una solución funcional mediante la construcción, prueba y mejora de sus proyectos.

El desafío utiliza una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con enfoque STEAM, en la que los estudiantes tienen un rol activo durante todo el proceso.

La jornada se realizará entre las 10:00 y las 13:00 horas en el primer piso de HUB Providencia.