Diputados llevan a Daniel Manouchehri (PS) a la Comisión de Ética y solicitan máxima sanción tras dichos contra exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez

El diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri fue llevado a la Comisión de Ética de la Cámara debido a sus declaraciones contra el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, en el marco de la controversia por el test de drogas que provocó su salida del gobierno de José Antonio Kast.

La diputada del Partido Republicano Paz Charpentier, junto a parlamentarios libertarios, del Partido de la Gente y de Evópoli, argumentaron que el militante del PS “convirtió una conjetura en una imputación pública”, por lo que sus declaraciones podrían generar afectaciones a la “honra, reputación y trayectoria profesional de Rodríguez”.

Según publicó La Segunda, los parlamentarios acusan “faltas graves a la ética parlamentaria” y solicitan sancionarlo con la “máxima pena reglamentaria”.

La diputada Charpentier explicó a través de X: “Ningún cargo público da derecho a destruir la honra de una persona. Fiscalizar exige rigor, responsabilidad y respeto por la dignidad humana. Por eso solicité a la Comisión de Ética que le aplique la máxima sanción”.

Cabe recordar que el parlamentario socialista comentó en una entrevista con La Tercera sobre el caso de Rodríguez y dijo: “Si uno sigue en estricto rigor lo que arroja el test de drogas, uno pudiese afirmar responsablemente que toda esa negociación (de la megarreforma) la hizo bajo el efecto de las drogas”.

Consultado por el citado medio sobre si le parecía una acusación grave, Manouchehri sostuvo: “No es una acusación, estoy haciendo una constatación de hechos”.

Tras estos dichos, el exsubsecretario de Hacienda respondió en Mesa Central de T13 que su principal foco está puesto en reivindicar su reputación y defender su honra ante este hecho.

“Manouchehri nos tiene acostumbrados a sus declaraciones pequeñas y miserables”, manifestó.

Finalmente, sobre la posibilidad de iniciar acciones legales a raíz de estas declaraciones, concluyó que es “un escenario posible”.