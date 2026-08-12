Trump anuncia la salida de Karoline Leavitt de la Casa Blanca: La vocera seguirá como asesora externa del presidente

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de agosto, según anunció el miércoles el presidente Donald Trump.

La salida inminente de una de las aliadas más cercanas del presidente dentro de la Casa Blanca marca una reestructuración importante en su equipo de prensa, a menos de tres meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Tras describirla como “una de mis colaboradoras de mayor confianza”, Trump afirmó en una publicación en redes sociales que Leavitt “dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, ¡una decisión que entiendo y respeto totalmente!”.

Leavitt, añadió, seguirá colaborando como asesora externa.

La dimisión llega en un momento complicado para Trump, quien enfrenta bajos niveles de aprobación en medio de la guerra en curso con Irán y los altos precios de la gasolina, mientras la mayoría de los estadounidenses considera que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.

El papel de Leviatt en la Casa Blanca

Leavitt, de 28 años, hizo historia al convertirse en la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven de todos los tiempos, así como en la primera mujer en estar embarazada mientras desempeñaba este exigente puesto. Regresó al podio de la sala de prensa el mes pasado tras una breve baja por maternidad.

Leavitt desempeñó un papel de menor jerarquía durante el primer mandato de Trump, pero se ha consolidado como una de sus portavoces más eficaces y leales durante el segundo. Se ha labrado una imagen pública de firme defensora del presidente y sus políticas, enfrentándose a los periodistas que hacen preguntas difíciles y mostrando una cálida recepción hacia los medios más afines.

Detrás del micrófono y en las redes sociales, también se ha presentado como una esposa dedicada y madre trabajadora: llevando a su hijo pequeño, Niko, al Air Force One y al Despacho Oval, posando para fotos con su esposo en la Carrera de Huevos de Pascua de la Casa Blanca y las celebraciones de Halloween, horneando tarta de manzana desde cero y disfrutando de los mimos con su hija recién nacida, Viviana.

Como suele ocurrir en las redes sociales, las imágenes contrastan con las exigencias de su trabajo.

“La verdad es que desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en el corazón que no puedo ser la mejor mamá que mis dos hijos pequeños merecen mientras dedico el tiempo, la energía y la atención continuas que exige el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca”, escribió el miércoles en redes sociales, calificando su decisión como “agridulce”.

El presidente, quien considera que es su propio mejor portavoz, ha sido muy exigente con quienes hablan en su nombre. Tras el nacimiento de su hija el 1 de mayo, Leavitt se tomó aproximadamente un mes de licencia de la Casa Blanca, tiempo durante el cual el presidente la llamaba con frecuencia y, en ocasiones, le preguntaba cuándo planeaba regresar, según una persona al tanto de las conversaciones.

Cuando nació el primer hijo de Leavitt en julio de 2024, solo se tomó cuatro días de baja y regresó a la campaña electoral al día siguiente de que el entonces candidato Trump sufriera un intento de asesinato en Butler, Pensilvania.

“Eso me devolvió al trabajo mucho antes de lo que probablemente habría esperado o deseado”, reflexionó más tarde en una entrevista con Megyn Kelly.

Cuando Leavitt regresó al podio de la Casa Blanca el mes pasado, reconoció que conciliar un trabajo tan exigente con la crianza de dos hijos pequeños era “un desafío”. Sin embargo, añadió en ese momento: “Veo esto como algo más que un trabajo; lo veo como un servicio público”.

Leavitt se postuló para el Congreso en su estado natal de Nuevo Hampshire tras el primer mandato de Trump, perdiendo en las elecciones generales. Luego, durante la campaña presidencial de 2024, se convirtió en una figura de confianza que se catapultó rápidamente a su círculo íntimo.

Ahora, a medida que se intensifica el clima político de las elecciones de mitad de mandato de 2026, Leavitt podría perfilarse como una importante vocera externa.

“El presidente Trump me ha pedido que siga sirviendo como su asesora principal desde fuera, y siempre seguiré siendo una ferviente defensora de MAGA y del Partido Republicano”, escribió el miércoles.

Vacante en el podio

Durante la reciente baja por maternidad de Leavitt, las ruedas de prensa en la Casa Blanca se volvieron significativamente menos frecuentes. El equipo de comunicación recurrió al atril con altos cargos como el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, apariciones que tuvieron un éxito desigual.

Hasta la tarde del miércoles, aún no estaba claro para parte del personal de la Casa Blanca quién la sustituiría, indicó una fuente.

Encontrar un reemplazo para una de las mujeres más visibles de la administración Trump podría ser un reto.

Leavitt ha ocupado el cargo durante 18 meses, lo que la convierte en la segunda secretaria de prensa con más tiempo de servicio bajo el mandato de Trump. Sarah Huckabee Sanders, actual gobernadora de Arkansas, desempeñó la función durante poco menos de dos años durante el primer periodo de Trump. Kayleigh McEnany ocupó el puesto durante ocho meses, Stephanie Grisham durante 10 meses y Sean Spicer durante seis meses.

Ha habido cierta rotación en la oficina de prensa de la Casa Blanca durante este segundo mandato de Trump. Taylor Budowich, quien fue jefe adjunto de gabinete de comunicaciones, se retiró tras ocho meses. Dos de los adjuntos de Leavitt, Harrison Fields y Abigail Jackson, también han dejado sus puestos.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, elogió la labor de Leavitt, afirmando el miércoles que ha sido “la mejor compañera de equipo”.

“Aunque es un día triste, nos alegra mucho por ella y su familia. Nunca es un ‘adiós’, siempre es un ‘nos vemos en el camino'”, escribió en X.