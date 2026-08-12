Una de las bodas que marcan este 2026: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron tras 10 años de relación

(AP) — Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son marido y mujer. Contrajeron matrimonio el martes en una ceremonia civil descrita por el equipo de relaciones públicas del astro portugués como “un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos”.

La ceremonia tuvo lugar en Cascais, una ciudad costera del oeste de Portugal, cerca de la capital, Lisboa, según informó el Grupo Brunswick.

La pareja publicó una foto en sus cuentas de Instagram mostrando sus anillos.

Llevan juntos una década tras conocerse en Madrid.

Ronaldo, de 41 años, cinco veces Balón de Oro y una de las estrellas deportivas más destacadas, viene de disputar su sexta Copa del Mundo con Portugal, un récord que solo comparte con el argentino Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa.

Su equipo saudí, el Al Nassr, comienza su temporada nacional el sábado.

Un año después

La confirmación del casamiento llega exactamente un año después de que la pareja confirmara el compromiso, un hecho que estuvo a cargo de Georgina Rodríguez, quien el 11 de agosto de 2025 publicó una foto del increíble anillo de compromiso y un tierno mensaje en las redes sociales: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Ronaldo y Rodríguez tienen dos hijos biológicos, aunque la familia está también integrada por otros tres, que nacieron por gestación subrogada.

El casamiento corona una década de relación, que también supo tener momentos difíciles, como en 2022, cuando la pareja anunció el fallecimiento de uno de los dos bebés que estaban esperando. “Solamente el nacimiento de nuestra bebé nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, dijeron en esa oportunidad.