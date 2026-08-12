Seremi de Educación de Atacama amplía la suspensión de clases por el sistema frontal: Revisa los detalles

Durante este miércoles, se dio a conocer que la suspensión de clases en la Región de Atacama se ampliará debido a las intensas lluvias.
La Secretaría Regional Ministerial de Educación (Seremi de Educación) en Atacama informó sobre la suspensión de clases para los días jueves 13 y viernes 14 de agosto, debido al sistema frontal que golpea en la región.
¿Para quiénes rige la medida?
La suspensión de clases está dirigida a todos los establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica y media, ya sean públicos o privados.
Esta medida busca resguardar la seguridad y el bienestar de las comunidades educativas afectadas por las condiciones meteorológicas y los efectos de las precipitaciones en la región.
Asimismo, la autoridad regional indicó que durante ambas jornadas se mantendrá un monitoreo de la situación de las infraestructuras de los establecimientos ante las lluvias.
“Una vez finalizado el evento, se realizará la evaluación correspondiente para determinar las condiciones de los establecimientos y entregar oportunamente información respecto del retorno a clases”, agregó.
Por efectos del sistema frontal, mañana jueves 13, y este viernes 14 de agosto, habrá suspensión de clases en toda la Región de Atacama.#JuntosChileSeCuida pic.twitter.com/1yV9UNYo4S
— Ministerio de Educación (@Mineduc) August 12, 2026
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