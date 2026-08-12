Del plástico a lo digital: Junaeb presenta plan para modernizar la TNE

El director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, anunció que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) se digitalizará.

Actualmente, el documento solo funciona de manera física y se puede utilizar en Metro, Transporte Red, trenes y buses interurbanos, otorgando un precio reducido del pasaje.

En la cuenta pública del organismo, Peña entregó más detalles respecto al proceso de digitalización de la tarjeta. “Se va a acabar el plástico gradualmente y creemos que es la mejor decisión pensando en el bienestar y en la facilidad con que los alumnos hoy se trasladan y movilizan”, sostuvo.

Peña espera que en 2026 comience este procedimiento, el que partiría con una “marcha blanca“. En un principio conviviría con la tarjeta de plástico, pero en un “plazo razonable” deberá digitalizarse completamente.

Una de las razones de este anuncio es para “evitar el contacto entre los choferes y estudiantes” tras hechos de violencia y discusiones entre escolares y conductores tras negarse a la tarifa reducida.

“Nosotros no podemos esperar ese cambio cultural que puede tardar muchos años, sino también tomar decisiones y acciones muy concretas”, añadió.