La reflexión del expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

El expresidente Gabriel Boric asistió a la Escuela Territorio Antártico, en la comuna de San Miguel, realizando luego una reflexión respecto a la educación pública.

En la cita se reunió con los presidentes y presidentas de curso desde kinder a 8vo básico y, además, con el centro de estudiantes, con los que conversó sobre liderazgo, participación y “escuchando sus preguntas y sus sueños“.

En la instancia también participaron los directivos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Santa Rosa y con los directores de colegios de distintas comunas, entre ellas San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y La Legua (San Joaquín).

Es en este contexto que el otrora jefe de Estado realizó una reflexión respecto a la educación pública, palabras que llegan justo el día en que se publicó en el Diario Oficial la Ley Escuelas Protegidas.

“Se habla tanto de la educación pública en el debate, muchas veces sin haber pisado una escuela“, partió afirmando en una publicación acompañada de imágenes de él en el establecimiento educacional.

En esta línea, aprovechó para “valorar el compromiso de las y los profesores, directivos, asistentes de la educación, apoderados y apoderadas. Ustedes construyen la patria”.

Boric dijo que seguirá realizando este tipo de encuentros en diferentes colegios y liceos: “Fue una experiencia hermosa y tremendamente motivante que estaré repitiendo en diferentes escuelas y liceos en el futuro”.