IPSA cae 1,31% y pierde los 11.000 mientras el dólar opera cercano a los $915

El S&P IPSA registró una caída de 1,31% este miércoles, equivalente a 145,90 puntos, hasta ubicarse en 10.982,66 unidades hacia el cierre de la jornada.

Con este resultado, el principal índice bursátil nacional cae de la barrera de los 11.000 puntos, los que había mantenido desde el pasado 5 de agosto.

Entre las acciones más transadas del día, Santander (-3,37%) y CMPC (-3,85%) registraron las mayores caídas, seguidas por Aguas Andinas (-1,96%) y Banco de Chile (-2,06%).

Mallplaza fue la única acción entre las más transadas que cerró en terreno positivo, con un alza de 2,78%.

Dólar cierra cercano a los $915 impulsado por corrección del cobre y tensión en Medio Oriente

El dólar cerró este miércoles en $914,7, con un alza de 0,11% y una variación de 1,03 puntos respecto a la sesión anterior.

La divisa estadounidense abrió cerca de $908 en la mañana y, pese a que el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos salió exactamente en línea con lo esperado, el tipo de cambio corrigió al alza durante la jornada hasta cotizar cerca de $913 en la tarde.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que la corrección estuvo impulsada por una combinación de retroceso puntual en el precio del cobre y cierta apreciación del dólar a nivel global.

El metal rojo, aunque corrige en la jornada, mantiene su tendencia alcista de fondo y cotiza cerca de US$ 6,61 la libra, mientras el índice dólar sube hasta los 99,7 puntos, en busca de la barrera de las 100 unidades.

Según Santillán, ese movimiento resulta “algo contraintuitivo” considerando que el IPC no le dio a la Reserva Federal (Fed) un argumento nuevo para adoptar una postura más restrictiva.

“El frente geopolítico sigue siendo el gran comodín. Trump escaló la retórica declarando que EE.UU. ‘se quedará’ con el estrecho de Ormuz, asegurando tener ‘control total’ de la vía marítima y describiendo un bloqueo de ‘muro de acero’ que Irán no tendría capacidad de contrarrestar, calificando a Teherán de ‘puro discurso y ninguna acción'”, agregó.

“Por ahora el rango de movimiento sigue siendo $908-$915, y la definición de hacia dónde rompe dependerá en gran medida de las próximas decisiones de tasas (tanto en Chile como en EE.UU.) y, sobre todo en el corto plazo, de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente si es que continúa escalando”, cerró.

En la misma línea, el senior account manager de XTB, Lorenzo Matus, indicó que el precio del cobre se mantiene firme cerca de sus máximos recientes, apoyado en un mercado físico más ajustado, con restricciones a las exportaciones y menores leyes del mineral que mantienen viva la preocupación por la oferta, mientras la demanda sigue impulsada por la electrificación y el crecimiento de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

“De cara a mañana, la clave pasa a ser el reporte de precios al productor en Estados Unidos, que puede confirmar o contradecir la buena noticia de esta semana en materia inflacionaria. Si los costos que enfrentan las empresas sorprenden al alza, revivirían los temores de que la inflación vuelva a acelerar más adelante, lo que fortalecería al dólar a nivel global y podría empujar al peso chileno hacia una zona más débil, entre 920 y 925 pesos“, afirmó.

“Si en cambio el dato confirma la desaceleración, reforzaría la idea de que la Fed puede mantener una postura más paciente, y ahí el peso tendría espacio para seguir apreciándose hacia los 908 pesos e incluso acercarse a los 900“, concluyó.