Trump planea destinar 20 millones de dólares para equipar a agentes del ICE con guantes de descarga eléctrica

(EFE) – El gobierno de Donald Trump prepara la adquisición de guantes capaces de emitir descargas eléctricas para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con un contrato que alcanzaría los 20 millones de dólares, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional. Los guantes CTG-5 cuentan con electrodos conductores en la palma que, al activarse en contacto directo con la piel, generan pulsos eléctricos para causar dolor. El dispositivo no funciona a través de la ropa.

El departamento describió los guantes como un “dispositivo de desescalada”, argumentando que evalúa constantemente las herramientas necesarias para que los agentes puedan “arrestar y deportar de forma segura a inmigrantes ilegales con antecedentes penales”. La compra podría concretarse antes de marzo de 2027.

Rechazo de organizaciones civiles

La reacción de grupos de derechos migrantes fue inmediata. Jorge Torres, director de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), acusó a la administración Trump de tener “la capacidad de torturar a la gente discretamente” y exigió la abolición del ICE. “Hay que acabar con la violencia. El ICE debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país”, declaró.

Un contexto marcado por muertes y protestas

El anuncio llegó en medio de una serie de episodios letales protagonizados por agentes de inmigración. En enero de 2026, dos ciudadanos estadounidenses murieron durante operativos migratorios en Minneapolis: Renee Nicole Good, de 37 años, el 7 de enero, y Alex Pretti, enfermero de 37 años, el 24 de enero. Ambos casos desencadenaron protestas masivas. Posteriormente, dos migrantes —el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán— murieron en controles de tráfico en Texas y Maine.