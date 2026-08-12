Rangers de Talca y su rival más difícil: Aseguran haber encontrado restos de “magia negra” en el estadio del Piduco

Rangers de Talca enfrenta uno de los peores momentos futbolísticos de toda su historia. Colista absoluto del ascenso y cero triunfos en ocho meses, tienen al cuadro del Piduco al borde de un histórico descenso a Segunda División.

Frente a esta situación, diversos son los factores que se han ocupado para tratar de explicar el mal momento del cuadro del Maule.

Pero ahora surgió una nueva teoría, ligada al mundo del ocultismo, ya que un usuario en redes aseguró haber encontrado restos de “magia negra” en las graderías del Fiscal de Talca, recinto donde Rangers hace de local.

“Está con tierra de cementerio. Entonces, querían ver la muerte, que el equipo muera”, señala el relato de la persona que encontró el enigmático objeto.

Ante dicha situación, el presidente del cuadro, Felipe Muñoz, abordó con Redgol el llamativo hallazgo. “Es curioso. Bueno, si no es más ya, como decirlo de alguna manera, es lo que faltaba no más”.

Muñoz recordó además, otro hecho extraño que rodeó a la institución rojinegra: “Se contactó conmigo un chamán hace un par de días, y me dijo que él alguna vez trabajó en el Estadio Fiscal haciendo ‘a favor o en contra’ cosas en la última década. Uno no cree, pero también respeta. Las energías y el aura se contagian, y si bien no sé si esto traerá maleficios, por lo menos malas vibras podría traer”.