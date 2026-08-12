Kitchen Center desembarca en Paraguay

Kitchen Center, la compañía chilena especializada en equipamiento de cocina para proyectos inmobiliarios, con una alta penetración en el segmento residencial habitacional de Chile, anunció su llegada oficial a Paraguay, en el marco de su plan de expansión regional.

La decisión responde al momento que atraviesa el mercado inmobiliario paraguayo, que según la compañía vive su mejor etapa en 30 años, impulsado por una carga tributaria baja (10%), una inflación acotada de 3,8%, un dólar estable y una demanda habitacional que no logra ser cubierta por la oferta actual. Paraguay arrastra hoy un déficit habitacional de 900.000 viviendas, mientras Asunción concentra expectativas de expansión del 35%.

A ello se suma un mercado de arriendo que rinde entre 6% y 7% de renta anual, en un escenario de alta demanda y poca oferta de proyectos multifamiliares, condiciones que Kitchen Center identificó como una oportunidad concreta para su modelo de negocio.

“Paraguay reúne hoy las condiciones que buscamos: estabilidad, demanda insatisfecha y un mercado inmobiliario en expansión. Llegamos con vocación de largo plazo, no solo a vender equipamiento, sino a ser socios de los desarrolladores en cada proyecto”, señaló Félix de Vicente, fundador de Kitchen Center.

Operación local ya en marcha

La compañía informó que su operación paraguaya ya cuenta con oficina administrativa, logística, almacén y servicio técnico instalados en el país. El abastecimiento comenzará con importaciones directas desde Chile, sumando en el corto plazo productos provenientes de China.

El modelo de entrada contempla dos frentes: el equipamiento de proyectos inmobiliarios y una tienda de venta directa al consumidor final, y en lo que va del año han comprometido ventas por US$500.000. La meta de la compañía es alcanzar una participación de mercado del 50% en Paraguay en el corto y mediano plazo.

Respecto a la tienda pensada para el B2C se espera inaugurar en enero de 2027 en Paraguay.

Según Kitchen Center, sus primeros clientes en el país fueron inversionistas e inmobiliarias chilenas ya presentes en Paraguay, aunque la compañía asegura estar cerrando actualmente acuerdos con desarrolladoras y constructoras locales, ampliando su cartera más allá de capitales chilenos.

Un mercado con jugadores instalados

En equipamiento de cocina para el sector inmobiliario paraguayo, Kitchen Center identifica que los otros players de la industria limitan su rol a la entrega de equipos. Kitchen Center busca diferenciarse posicionándose como asesor y socio de largo plazo, recomendando equipamiento específico para cada proyecto con foco en rentabilidad y eficiencia para los desarrolladores.

El desarrollo inmobiliario paraguayo hoy se concentra en casas, departamentos, multifamily y, principalmente, fondos de inversión, según describe la compañía.

Parte de una expansión regional

La llegada a Paraguay no es un movimiento aislado: Kitchen Center inició su plan de expansión internacional en 2009 con su operación en Perú, y hoy suma presencia en Paraguay, con Centroamérica como próximo destino en su hoja de ruta.