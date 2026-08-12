Buque BYD Changzhou descarga casi 2.000 vehículos en San Antonio, el mayor envío de nuevas energías recibido en Chile

BYD comenzó este miércoles el desembarco de 1.918 vehículos en el Puerto de San Antonio, a bordo del BYD Changzhou, un buque con capacidad para transportar hasta 7 mil automóviles.

Se trata del primer car carrier de la fabricante china en recalar en un puerto chileno y, según informó Diario Financiero, corresponde al mayor cargamento de vehículos de nuevas energías recibido en Chile en una sola operación marítima.

Siete modelos eléctricos e híbridos llegaron desde China

La nave arribó procedente de Taicang, China, dentro de la ruta que conecta al país asiático con Sudamérica.

A bordo llegaron siete modelos que BYD comercializa en Chile, entre unidades 100% eléctricas e híbridas enchufables: Dolphin Mini, Yuan Pro DM-i, Yuan Plus, Song Pro, Song Plus DM-i, Sealion 7 y Atto 8.

BYD proyecta más de 10.000 unidades hacia fines de 2026

El desembarco es parte de un despliegue logístico mayor que la compañía prepara para el mercado chileno.

BYD proyecta que más de 3.500 vehículos llegarán al país solo durante agosto, y hacia fines de 2026 espera superar las 10.000 unidades nuevas, que luego serán distribuidas a través de su red de concesionarios.

Ventas de vehículos electrificados suben 165,4% en el primer semestre

El crecimiento de los envíos coincide con un fuerte aumento de las ventas de este tipo de vehículos en Chile. Según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, durante el primer semestre se comercializaron 9.978 vehículos electrificados enchufables, un alza de 165,4% frente a igual período de 2025.

Los híbridos enchufables concentraron parte relevante de ese avance, con 3.811 unidades vendidas entre enero y junio, un 219,4% más que un año antes.

El buque debió salir a la gira por mal clima antes de completar el desembarco

La llegada del buque estuvo condicionada por el clima. El Changzhou arribó inicialmente a San Antonio el sábado 8 de agosto, pero debió salir a la gira a la espera de mejores condiciones meteorológicas.

Antes de llegar a Chile, la nave también había recalado en Manta, Ecuador, donde no logró completar su operación por la altura de las olas.

Flota propia con propulsión dual para reforzar la distribución internacional

La nave integra la flota de transporte marítimo propia que la fabricante ha desarrollado para trasladar directamente sus vehículos a distintos mercados, con un sistema de propulsión dual que combina gas natural licuado y combustible convencional.

Según BYD, la estrategia de contar con embarcaciones propias busca dar a la compañía mayor control sobre la distribución internacional de sus vehículos, acortar los tiempos de entrega y reforzar su capacidad para abastecer mercados donde crece la demanda, entre ellos Chile.