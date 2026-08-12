Terremotos en Venezuela y Colombia: ¿Existe un mayor riesgo sísmico para Chile?

De lo que va de este 2026, dos terremotos han generado impacto en Latinoamérica: el primero fue en Venezuela y, recientemente, el de Colombia. Estos eventos sísmicos han generado preocupación por lo que eventualmente podría ocurrir en Chile.

En primer lugar, hay que comprender que estos sucesos ocurren por la interacción de distintas placas tectónicas y, particularmente en la costa occidental sudamericana, por la influencia de la placa de Nazca. Chile se encuentra, además, dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde convergen diferentes placas y se concentra una importante actividad sísmica y volcánica.

La geóloga y académica del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena, Nicoletta Consuela Milú, explicó que “Venezuela y Colombia pueden presentar actividad sísmica al mismo tiempo que Chile, porque Sudamérica está rodeada por límites tectónicos activos. La diferencia es que cada zona acumula y libera esfuerzos de acuerdo con su propio contexto tectónico”.

En esa línea, la doctora en Geología detalló que “en Colombia interactúan principalmente las placas Nazca, Sudamérica y Caribe, mientras que en Venezuela es la interacción entre las placas Caribe y Sudamérica, donde predominan grandes sistemas de fallas y movimiento lateral o transcurrente”.

“En Chile, la principal fuente de terremotos es la subducción muy desarrollada a lo largo del margen andino, de la placa Nazca bajo la placa Sudamericana”, precisó.

Activación sísmica

En relación con la implicancia que podría tener para Chile la sucesión de movimientos sísmicos en distintos puntos de Sudamérica, y si existe algún antecedente que permita asociarla con un eventual aumento del riesgo de un terremoto de gran magnitud en el territorio nacional, la académica enfatizó que “el punto geológico importante es que Colombia y Chile comparten la influencia de la placa de Nazca, pero eso no significa que el terremoto colombiano pueda funcionar como una fila de dominós hacia Chile”.

Sin embargo, la experta sostuvo que “existe un fenómeno llamado activación sísmica dinámica o a distancia, donde las ondas sísmicas pueden estimular pequeños sismos en fallas que ya estaban próximas a fallar”.

La investigadora aseguró que “esto no significa que pueda ocurrir un gran terremoto en nuestro país. Lo que podría llamar la atención es que durante esa semana tuvimos tres tipos de manifestaciones de la tectónica sudamericana totalmente diferentes: fallamiento Caribe-Sudamérica en Venezuela, con magnitud 2,9; subducción profunda y fuerte en Colombia, con magnitud 7,4; y sismicidad habitual asociada principalmente a la subducción en Chile, con una magnitud máxima de 3,8”.