Premio Cultura Científica: “Pensamiento a la intemperie”, “Patagonia” y “Volvámonos Verdes” se consagran como los mejores libros y pódcast de ciencia del año

En el campus Providencia de la Universidad Autónoma de Chile se llevó a cabo el pasado jueves 6 de agosto la ceremonia del Premio Cultura Científica 2026 -iniciativa organizada por el Centro de Comunicación de las Ciencias y Ediciones Autónoma- y que en su tercera versión contó con 67 obras nominadas en tres categorías: libro de divulgación científica para público adulto, pódcast de cultura científica y libro de divulgación científica para público infantil/juvenil.

La jornada inició con un saludo del vicerrector de Investigación y Doctorados de la U. Autónoma, Dr. Iván Suazo, quien destacó que “este premio busca reafirmar una política cultural, con la convicción de que el conocimiento científico es un bien común y que no basta con producirlo. Hay que hacerlo circular, volverlo comprensible y ayudarlo a encontrar a las personas a las que les podría interesar”.

Ya en tierra derecha, cada uno de los jurados fue anunciando a los ganadores de la noche. Pensamiento a la intemperie, del filósofo Abel Wajnerman y La Pollera Ediciones se quedó con el premio a mejor libro en la categoría adulto. “Estoy súper emocionado. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma y a todos los que estuvieron a cargo de la organización de este premio. Me parece que es algo súper importante valorar la comunicación científica”, sostuvo el autor al subir al escenario.

En la categoría libro para público infantil/juvenil, la obra ganadora fue Patagonia, de Olaya Sanfuentes y Luisa Rivera, publicado por Editorial Amanuta. Por último, Volvámonos Verdes, de Katherina Tesar y Sebastián Rodríguez, se quedó con el galardón en la categoría pódcast de cultura científica.

Obras destacadas

Los tres equipos de jurados decidieron reconocer a obras destacadas dentro de cada categoría. En el caso de la categoría libro para público adulto, las obras seleccionadas fueron La vida secreta de los cetáceos, de Priscila Escobar y Editorial Catalonia; y La tiranía del azar, de Andrés Gomberoff, José Edelstein y el sello Debate de Penguin Random House.

Por su parte, en la categoría libro para público infantil/juvenil, las obras destacadas fueron Habitantes de las profundidades, del Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI) y Ediciones Universidad Católica del Norte; y Chungungos, gatos de mar, de Marcela Fuentealba, Antonia Daiber y publicada por Editorial Saposcat.

Por último, en la categoría pódcast, el premio obra destacada fue para Ciencia Snack, de Valeria Olivares y Pablo Mora, producida por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación de la Universidad de Santiago de Chile.

El favorito de los niños y niñas

Tal como ocurrió en 2025, el Premio Cultura Científica contó con un Jurado Infantil que entregó el premio El favorito de los niños y niñas. En esta oportunidad, el jurado estuvo compuesto por estudiantes del Liceo Juan Pablo Duarte de Providencia, donde niños y niñas de entre 10 y 12 años analizaron las 25 obras de la categoría infantil/juvenil.

La obra ganadora fue Huellas en el Universo. Una historia de la materia oscura, de Ivania Maturana y Claraboya Ediciones. “Es un tremendo honor, más viniendo de los niños”, explicó Valeria Mari, editora de la obra y quien representó a la autora en la ceremonia.

Cabe recordar que este año el Premio Cultura Científica 2026 contó con el patrocinio de la Cátedra UNESCO “Educación Científica para la Ciudadanía”, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; la Fundación Puerto Ideas, el Museo Interactivo Mirador e Ibby Chile. Puedes revivir la ceremonia completa en el canal de YouTube de CNN Chile.