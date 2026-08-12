¿Qué es un sistema de gestión energética y cómo ayuda a empresas?

En un entorno industrial altamente competitivo, el control de los costos operacionales exige una mirada rigurosa sobre el consumo de electricidad, gas y combustibles.

Para lograrlo, implementar un sistema de gestión energética se ha convertido en una prioridad estratégica para las plantas productivas y grandes instalaciones.

Esta herramienta permite visibilizar el comportamiento del consumo, identificar ineficiencias ocultas y establecer una cultura de eficiencia en toda la organización.

¿Cómo funciona la optimización del consumo en la industria?

Un sistema de gestión energética es un conjunto de herramientas que permite conocer, evaluar e identificar el uso y consumo de energía dentro de una organización.

A diferencia de las revisiones contables tradicionales o las auditorías puntuales, esta metodología opera mediante submedición en tiempo real, análisis de datos y monitoreo constante de los parámetros críticos de la operación.

El proceso de implementación se desarrolla habitualmente en tres etapas fundamentales:

Medición y adquisición de datos: se instalan sensores y medidores inteligentes en los equipos de mayor consumo, tales como motores de alta potencia, calderas, sistemas de refrigeración industrial, compresores y líneas de producción.

se instalan sensores y medidores inteligentes en los equipos de mayor consumo, tales como motores de alta potencia, calderas, sistemas de refrigeración industrial, compresores y líneas de producción. Análisis y detección de desviaciones: la información recopilada es procesada por plataformas digitales que comparan el uso de la energía frente a líneas base de desempeño previamente definidas.

la información recopilada es procesada por plataformas digitales que comparan el uso de la energía frente a líneas base de desempeño previamente definidas. Control y acción correctiva: se configuran alertas automáticas ante variaciones anómalas o picos de demanda máxima, lo que permite al equipo operacional intervenir de manera preventiva.

Beneficios clave para la gestión y toma de decisiones

La transición hacia un modelo operativo guiado por datos transforma sustancialmente la forma en que los gerentes de operaciones, jefes de planta y encargados de mantenimiento administran sus recursos.

En ese sentido, fortalecer la gestión energética en la planta otorga ventajas significativas:

Reducción directa de costos operativos: al detectar fugas térmicas, consumos fantasma fuera de horario productivo y descompensaciones en el factor de potencia, las empresas logran disminuciones inmediatas en su facturación. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía de Chile, la implementación de un modelo de eficiencia certificado permite alcanzar reducciones de consumo promedio del 4,5% anual y mejoras acumuladas significativas en el desempeño operacional.

al detectar fugas térmicas, consumos fantasma fuera de horario productivo y descompensaciones en el factor de potencia, las empresas logran disminuciones inmediatas en su facturación. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía de Chile, la implementación de un modelo de eficiencia certificado permite alcanzar reducciones de consumo promedio del 4,5% anual y mejoras acumuladas significativas en el desempeño operacional. Optimización de activos y mantenimiento predictivo: el seguimiento continuo de las variables eléctricas permite anticipar fallas mecánicas en maquinaria pesada antes de que generen detenciones no programadas, extendiendo la vida útil de los equipos críticos.

el seguimiento continuo de las variables eléctricas permite anticipar fallas mecánicas en maquinaria pesada antes de que generen detenciones no programadas, extendiendo la vida útil de los equipos críticos. Decisiones respaldadas por indicadores clave (KPIs): la metodología facilita la construcción de indicadores precisos, como la intensidad consumida por unidad de producto final o por metro cuadrado, permitiendo evaluar la rentabilidad real de cada centro de costo.

Sistema de gestión energética: cumplimiento normativo y sostenibilidad corporativa

Más allá de los beneficios económicos directos, el marco regulatorio actual, encabezado por la Ley de Eficiencia Energética N.° 21.305 y la Ley Marco de Cambio Climático, impone exigencias de reportabilidad cada vez más estrictas para el sector corporativo.

Contar con una estructura de gestión facilita la alineación normativa y contribuye de forma medible a los compromisos de descarbonización e inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en los Alcances 1 y 2.

Integrar tecnología, monitoreo continuo y capacitación técnica asegura que los logros alcanzados se sostengan en el tiempo. Para cualquier compañía que busque elevar sus estándares operativos, adoptar una estrategia sólida de gestión energética constituye el paso definitivo para transformar la sostenibilidad en una ventaja competitiva de largo plazo.