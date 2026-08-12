Municipio de O’Higgins confirma fallecimiento del alcalde José Claudio Fica

Este miércoles, la Municipalidad de O’Higgins, en la Región de Aysén, confirmó el fallecimiento del alcalde José Claudio Fica (DC).

Durante esta mañana, el jefe comunal había presidido el Concejo Municipal.

A través de un comunicado, el municipio extendió su pésame, afirmando que “su partida representa una pérdida irreparable para nuestro municipio y para todo el territorio“.

Afirmaron que Fica destacó por “una profunda vocación de servicio, un liderazgo comprometido con el desarrollo local y una permanente preocupación por el bienestar de las familias y los sectores más alejados de nuestra comuna”. “Reconocemos con solemnidad su valioso aporte al progreso de la comuna y su dedicación al ejercicio de la función pública”, añadieron.

La Delegación Presidencial Regional de Aysén extendió sus condolencias en una publicación en redes sociales, en la que afirmaron que su partida “enluta a una comuna que representó desde la máxima responsabilidad municipal y a una región de Aysén que hoy reconoce su trayectoria y vocación de servicio público“.

“Acompañamos especialmente a su familia y seres queridos, al Concejo Municipal, a los funcionarios del municipio y a cada vecino de O’Higgins que hoy lamenta la partida de su alcalde”, enfatizaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DelegaciónPresidencialRegional (@dpr_aysen)

La Asociación Chilena de Municipalidades también se sumó al pésame por la partida del alcalde, quienes destacaron que “se encontraba en ejercicio de sus funciones y dedicó gran parte de su vida al servicio público y al desarrollo de su comuna”.

“Reconocemos con respeto su compromiso, trayectoria y vocación de servicio, que dejan una profunda huella en Villa O’Higgins y en la Región de Aysén”, agregó.

Próximamente, el municipio informará respecto al decreto de luto comunal, las honras fúnebres y el protocolo de velatorio para quienes deseen acompañar a su familia y la comunidad.

